Из-за снега и гололеда ограничено движение на трассах Свердловской области

В Госавтоинспекции Свердловской области просят автолюбителей перенести поездки на более благоприятное время. Водителям советуют проявить внимание при проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворов и остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области