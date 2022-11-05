Из-за снега и гололеда ограничено движение на трассах Свердловской области

В Госавтоинспекции Свердловской области просят автолюбителей перенести поездки на более благоприятное время. Водителям советуют проявить внимание при проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворов и остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
… в Асбестовском районе Госавтоинспекцией Свердловской области временно ограничен выезд из города Асбеста, так как на трассах «Асбест — Белоярский», «Асбест — Рефтинский», «Асбест — Малышева», «Асбест — Грязновское». Там складывается крайне неблагоприятная дорожная ситуация, связанная с обильным выпадением осадков и заснеженностью дорог, — говорится в сообщении регионального ГИБДД.
В ГИБДД напоминают, что при управлении транспортными средствами в условиях непогоды и неудовлетворительного состояния дорог водителям следует двигаться на пониженной скорости, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны.
В Свердловской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия, что может спровоцировать ДТП. Наряды ДПС патрулируют трассы. Экипажи ориентированы на оказание помощи участникам движения, оказавшимся заложниками непогоды.
Ранее, метеорологи Свердловской УГМС предупреждали о заморозках, выпадении мокрого снега и гололеде на дорогах области.