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Из-за снега и гололеда ограничено движение на трассах Свердловской области

Сегодня, 08:16
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области ГИБДД ограничила движение по дорогам региона

В Свердловской области принято решение ограничить движение транспорта на выезде из Асбеста. На дорогах сложилась опасная ситуация из-за выпавших осадков.

В Госавтоинспекции Свердловской области просят автолюбителей перенести поездки на более благоприятное время. Водителям советуют проявить внимание при проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворов и остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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в Асбестовском районе Госавтоинспекцией Свердловской области временно ограничен выезд из города Асбеста, так как на трассах «Асбест — Белоярский», «Асбест — Рефтинский», «Асбест — Малышева», «Асбест — Грязновское». Там складывается крайне неблагоприятная дорожная ситуация, связанная  с обильным выпадением осадков и заснеженностью дорог, — говорится в сообщении регионального ГИБДД.

В ГИБДД напоминают, что при управлении транспортными средствами в условиях непогоды и неудовлетворительного состояния дорог водителям следует двигаться на пониженной скорости, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны.

В Свердловской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия, что может спровоцировать ДТП. Наряды ДПС патрулируют трассы. Экипажи ориентированы на оказание помощи участникам движения, оказавшимся заложниками непогоды.

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Ранее, метеорологи Свердловской УГМС предупреждали о заморозках, выпадении мокрого снега и гололеде на дорогах области.

#Федор Быстров#Авария#Гололед#Мокрый снег#Свердловская область#Транспорт
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