На выступлении поэтессы Долгаревой в Екатеринбурге два человека упали в обморок

Концерт Анны Долгаревой в конференц-зале Храма-на-Крови прошел при полном аншлаге. Поэтесса осталась довольная приемом. Однако, переживает за поклонников потерявших сознание на встрече. Об этом Анна пишет в своем телеграмм-канале.