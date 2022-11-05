На выступлении поэтессы Долгаревой в Екатеринбурге два человека упали в обморок

Концерт Анны Долгаревой в конференц-зале Храма-на-Крови прошел при полном аншлаге. Поэтесса осталась довольная приемом. Однако, переживает за поклонников потерявших сознание на встрече. Об этом Анна пишет в своем телеграмм-канале.
Двести с лишним человек (зал был забит, стояли в коридоре, мне передали, что два человека упало в обморок, переживаю очень!). Много разговоров, добрых слов и цветов. И нужен ещё один чемодан, чтобы всё это увезти:), - пишет Анна Долгарева в своем телеграмм-канале.
Девушка выразила благодарность настоятелю храма и митрополиту Евгению (Кульбергу) за организацию выступления.
Анна Долгарева — член Союза писателей РФ и писателей ЛНР, поэтесса, журналистка и военкор. Автор шести книг и самый молодой лауреат Григорьевской премии. Родилась 4 августа 1988 года в Харькове. Девушка называет себя «русской поэтессой». Является организатором гуманитарных грузов на Донбасс. Проводит бесплатные выступления для российских военнослужащих.