Одноклассники запустили квиз к юбилею Мамина-Сибиряка

6 ноября исполняется 170 лет со дня рождения российского автора сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка. Его сказки знакомы не одному поколению, и даже сейчас они остаются такими же понятными и интересными, как и сто лет назад. В его историях звери попадают в приключения, дружат, помогают друг другу, познают мир и делятся мудростью. Какое животное стало главным героем сказки «Серая шейка», с кем дружил писатель и где родился, пользователи смогут узнать из квиза в официальной группе РГБ в ОК.