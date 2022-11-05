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Одноклассники запустили квиз к юбилею Мамина-Сибиряка

5 ноября, 18:01
Социальная сеть Одноклассники вместе с Российской государственной библиотекой (РГБ) и мобильным приложением для чтения «НЭБ Свет» подготовили интерактивный квиз к юбилею со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Пользователи смогут проверить, насколько хорошо они знакомы с творчеством писателя. 

6 ноября исполняется 170 лет со дня рождения российского автора сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка. Его сказки знакомы не одному поколению, и даже сейчас они остаются такими же понятными и интересными, как и сто лет назад. В его историях звери попадают в приключения, дружат, помогают друг другу, познают мир и делятся мудростью. Какое животное стало главным героем сказки «Серая шейка», с кем дружил писатель и где родился, пользователи смогут узнать из квиза в официальной группе РГБ в ОК. 

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, например, ко всероссийской акции «Ночь искусств» в Одноклассниках вышла серия подкастов «Культура и быт на Руси»: о семейной жизни, быте, фольклоре и старинных русских традициях. Пользователи соцсети смогли послушать материалы из постоянной рубрики «Культурный вопрос» портала «Культура.РФ».

#Ирина Кирилова#Общество
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