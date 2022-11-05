Памятник бывшему хоккеисту тагильского «Металлурга» открыли в Екатеринбурге

Автор памятника — скульптор Виктор Мосиелев. На создание проекта ушло два года. Скульптура высотой 7,5 метра. Вокруг фигуры хоккеиста, на бронзовых лентах высечены фамилии соратников Николая Дуракова, тех, с кем он играл.