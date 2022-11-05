TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Памятник бывшему хоккеисту тагильского «Металлурга» открыли в Екатеринбурге

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI

В Екатерибурге открыли памятник чемпиону по хоккею с мячом Николаю Дуракову

В пятницу, 4 ноября, в Екатеринбурге открылась скульптурная композиция «Эпоха». Памятник посвящен семикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову и команде «СКА-Свердловск». Дураков известен также своим выступлением за команду Нижнего Тагила «Металлург».

Скульптура установлена у стадиона «Екатеринбург Арена». Здесь играла команда"СКА-Свердловск». Об этом сообщили в правительстве Свердловской области.

Выступавшему за Нижний Тагил «королю бенди» при жизни откроют памятник
Узнать подробнее
Честь и слава Николаю Дуракову и его команде. Этот комплекс всегда будет нам напомнить о вашем спортивном подвиге, а это действительно подвиг — рывок в развитии этого вида спорта, который сделали действительно обычные, живые люди и прославили наш регион, — отметил заместитель губернатора Павел Креков.

Автор памятника — скульптор Виктор Мосиелев. На создание проекта ушло два года. Скульптура высотой 7,5 метра. Вокруг фигуры хоккеиста, на бронзовых лентах высечены фамилии соратников Николая Дуракова, тех, с кем он играл.

Читайте также:
Памятник комсомольцам Нижнего Тагила был открыт 41 год назадПроект памятника медикам обсудили в Нижнем ТагилеИзвестному детскому писателю Владиславу Крапивину в Екатеринбурге поставят памятник

Николай Дураков — семикратный чемпион мира по хоккею с мячом. Дураков 12 раз входил в список лучших игроков сезона и шесть раз становился лучшим снайпером чемпионата СССР. 

#Федор Быстров#Памятник#Хоккей с мячом#История#Екатеринбург#Общество
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
3 ноября, 13:17
TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
3 ноября, 14:10
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
2 ноября, 16:37
ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле
3 ноября, 11:00
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
2 ноября, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
2 ноября, 14:20