Памятник бывшему хоккеисту тагильского «Металлурга» открыли в Екатеринбурге

Скульптура установлена у стадиона «Екатеринбург Арена». Здесь играла команда"СКА-Свердловск». Об этом сообщили в правительстве Свердловской области.
Честь и слава Николаю Дуракову и его команде. Этот комплекс всегда будет нам напомнить о вашем спортивном подвиге, а это действительно подвиг — рывок в развитии этого вида спорта, который сделали действительно обычные, живые люди и прославили наш регион, — отметил заместитель губернатора Павел Креков.
Автор памятника — скульптор Виктор Мосиелев. На создание проекта ушло два года. Скульптура высотой 7,5 метра. Вокруг фигуры хоккеиста, на бронзовых лентах высечены фамилии соратников Николая Дуракова, тех, с кем он играл.
Николай Дураков — семикратный чемпион мира по хоккею с мячом. Дураков 12 раз входил в список лучших игроков сезона и шесть раз становился лучшим снайпером чемпионата СССР.