Скрывшему госномера на фуре водителю в Екатеринбурге грозит лишение прав

Наказание по выписанному протоколу — штраф 500 рублей. Но в процессе разбирательства, выяснилось, что дело не просто в грязных табличках. Водитель намеренно скрыл номера. Автоинспекторы ужесточили статью, пишет Е1.
Возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ. <…> За управление транспортным средством с регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации госзнака предусмотрен штраф 5000 рублей, либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, — сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
Госномер на тягаче был прикрыт полностью. Планка с табличкой была повернута вниз. Судя по всему, это часть механизма, позволяющего то поднимать, то опускать номер. На прицепе госномер тоже был частично прикрыт планкой.
Ранее сообщалось, что на дорогах Свердловской области введены в эксплуатацию автоматические пункты весового и габаритного контроля.