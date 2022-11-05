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В ГИБДД восстановили движение на выезде из Асбеста

Сегодня, 10:30
Фото: пресс-служба Свердловского ГИБДД

В Асбесте Свердловской области сняли граничения на движение автотранспорта

В Асбестовском районе сняты ограничения на движение всех видов транспорта. Госавтоинспекция утром 5 ноября ограничила проезд из-за погодных условий.

Ограничение сняли на трассах «Асбест - Белоярский», «Асбест – Рефтинский», «Асбест —​ Малышева», «Асбест - Грязновское», сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Из-за снега и гололеда ограничено движение на трассах Свердловской области
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Ограничительные меры вводились из-за плохих дорожных условий. Мокрый снег и гололед создавали аварийную ситуацию на трассах региона. 

В тоже время​, Госавтоинспекция требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения - от этого напрямую зависит их жизнь и здоровье участников дорожного движения, – говорится в сообщении регионального ГИБДД.

Наряды ДПС продолжают патрулировать трассы.​ Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, добавили в дорожном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ожидается сильный гололед и обильные снегопады. В связи с этим возможно увеличение числа чрезвычайных происшествий и затруднение в работе транспорта.

#Федор Быстров#Транспорт#Гололед#ДПС#Дорожное движение#Асбест
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