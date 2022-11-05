В ГИБДД восстановили движение на выезде из Асбеста

Ограничение сняли на трассах «Асбест - Белоярский», «Асбест – Рефтинский», «Асбест — Малышева», «Асбест - Грязновское», сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.
Ограничительные меры вводились из-за плохих дорожных условий. Мокрый снег и гололед создавали аварийную ситуацию на трассах региона.
В тоже время, Госавтоинспекция требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения - от этого напрямую зависит их жизнь и здоровье участников дорожного движения, – говорится в сообщении регионального ГИБДД.
Наряды ДПС продолжают патрулировать трассы. Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, добавили в дорожном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ожидается сильный гололед и обильные снегопады. В связи с этим возможно увеличение числа чрезвычайных происшествий и затруднение в работе транспорта.