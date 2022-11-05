Житель Асбеста подозревается в поджоге клуба в Костроме. Что о нём известно?

Знакомые считают молодого человека адекватным и уверены, что специально Станислав не стал бы устраивать пожар.
Один из знакомых рассказал, что молодой человек всегда был спокойным и ничего подобного не делал. Как он оказался в Костроме, ему не известно. Ранее он уже около двух лет не встречался с подозреваемым.
Более года назад молодой человек работал в Службе логистики. Его бывший руководитель отмечает, что молодой человек ничем не выделялся.
Знакомые рассказывают, что слышали о службе Станислава по контракту. Они считают, что именно потому молодой человек был в Костроме. Несколько человек уверены, что Станислав не мог сделать ничего подобного, пишет «КП-Екатеринбург».
О том, что Станислав Ионкин подозревается в пожаре, который у нас жизни 13 человек, стало известно вечером 5 ноября. По информации правоохранительных органов Костромы, причиной возгорания стали несколько выстрелов из охотничьей ракетницы в клубе.
По данным ТАСС, молодой человек признал свою вину. Он рассказал, что причиной стал конфликт, случившийся в клубе. Предполагаемый поджигатель был задержан по горячим следам. Следственным комитетом Костромы были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум ищи более лицам, а также об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.