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Жители Нижнего Тагила жалуются на отключения электричества

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле жители жалуются на отключения электричества в морозные дни

В Дзержинском районе Нижнего Тагила и поселке Студеный жители жалуются на отключение электричества.

Горожан беспокоят невозможность приготовить еду и морозная погода. На предприятии энергосетей Дзержинского района не отвечали на звонки горожан, а в городской аварийной службе не могли установить причину аварии на электросетях. Об этом,  TagilCity.ru, сообщают горожане.

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В субботу, 5 ноября, отключили электричество в ряде домов на улице Патона. Причину отсутствия света не могли установить несколько часов, сообщила TagilCity.ru местная жительница Ирина.

В доме электрическая плита, не можем даже скипятить воду попить. На Вагонке электрики не отвечают [на звонки]. Диспетчер в городе говорит, что не ясна причина аварии. Это за 5 Часов! <...> Помогите нам!, – пишет Ирина.

Позже электричество в домах на улице на Патона появилось.

В поселке Студеный, электричество отключили накануне вечером. Об этом сообщил TagilCity.ru местный житель Николай.

Живем в доме в котором все завязано на электричестве, нам что мерзнуть надо или как [?] энергосети говорят, что работают, – пишет Николай.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле с 31 октября происходят плановые отключения электричества. Работы на сетях проводит АО «Облкоммунэнерго» (филиал «Тагилэнергосети»). 5 ноября в графике отключений отсутствует.

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