Жители Нижнего Тагила жалуются на отключения электричества

Горожан беспокоят невозможность приготовить еду и морозная погода. На предприятии энергосетей Дзержинского района не отвечали на звонки горожан, а в городской аварийной службе не могли установить причину аварии на электросетях. Об этом, TagilCity.ru, сообщают горожане.