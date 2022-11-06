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17-летний хоккеист из Нижнего Тагила дебютировал в ХКЛ

Сегодня, 07:39
Фото: Пресс-служба ХК "Трактор"
17-летний Артем Щучинов, воспитанник спортшколы «Спутник» из Нижнего Тагила, провел первый матч в континентальной хоккейной лиге.

Сейчас тагильчанин играет за челябинскую команду «Трактор». В нее он перешел в сезоне 2020–2021 годов. Ранее наставником и тренером Артема Щучинова в Нижнем Тагиле был Александр Жевлаков, пишет «Тагильский рабочий».

Напомним, в Екатеринбурге был торжественно открыт памятник семикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову. Он также выступал за команду из Нижнего Тагила «Металлург». Скульптуру высотой 7,5 метра создал Виктор Мосиелев, на открытии присутствовал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Памятник бывшему хоккеисту тагильского «Металлурга» открыли в Екатеринбурге
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