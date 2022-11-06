17-летний хоккеист из Нижнего Тагила дебютировал в ХКЛ

Сейчас тагильчанин играет за челябинскую команду «Трактор». В нее он перешел в сезоне 2020–2021 годов. Ранее наставником и тренером Артема Щучинова в Нижнем Тагиле был Александр Жевлаков, пишет «Тагильский рабочий».



Напомним, в Екатеринбурге был торжественно открыт памятник семикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову. Он также выступал за команду из Нижнего Тагила «Металлург». Скульптуру высотой 7,5 метра создал Виктор Мосиелев, на открытии присутствовал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.