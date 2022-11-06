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Более 7 тысяч семей мобилизованных свердловчан получили выплаты

Сегодня, 05:47

В Свердловской области более 7 тысяч семей мобилизованных получили выплаты

Единовременные выплаты по 20 тысяч рублей выплачены более чем семи тысячам семьям и детям мобилизованных граждан Свердловской области.

Статистику по единовременным выплатам семьям участников СВО на Украине раскрыли власти Свердловской области. Согласно данным департамента информационной политики региона, деньги, предназначенные семьям и детям военнослужащих, уже переведены более чем семи тысячам семей.

В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
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Выплаты назначаются автоматически, либо родственники могут обратиться с заявлениями в управления соцполитики по месту жительства в муниципалитетах. Президент России Владимир Путин также подписал указ об единовременной выплате в 195 тысяч каждому военному, призванному по частичной мобилизации.

195 тысяч рублей единовременно получит каждый мобилизованный из Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
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