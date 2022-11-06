Более 7 тысяч семей мобилизованных свердловчан получили выплаты

Статистику по единовременным выплатам семьям участников СВО на Украине раскрыли власти Свердловской области. Согласно данным департамента информационной политики региона, деньги, предназначенные семьям и детям военнослужащих, уже переведены более чем семи тысячам семей.
Выплаты назначаются автоматически, либо родственники могут обратиться с заявлениями в управления соцполитики по месту жительства в муниципалитетах. Президент России Владимир Путин также подписал указ об единовременной выплате в 195 тысяч каждому военному, призванному по частичной мобилизации.