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Гостиница горела под Тагилом, а сына мэра Алапаевска ранили на СВО

Сегодня, 16:01
Фото: Фото: личная страница Сайгида Билалова в ВК
Кафе-гостиница горела под Нижним Тагилом, а сына мэра Алапаевска ранили на СВО. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 5-6 ноября.

Сына мэра Алапаевска ранили в затылочную часть головы в зоне проведения спецоперации. Руслан Билалов попал под обстрел беспилотников. Раненого доставили самолетом из Белгородской больницы в Московский клинический госпиталь и сделали срочную операцию.

В зоне спецоперации получил ранение сын мэра Алапаевска
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Одним из 107 военных, освобожденных из плена на Украине, оказался житель Свердловской области. Сейчас военный уже находится в России и проходит реабилитацию в Подмосковье.

Военный из Свердловской области освобожден из плена на Украине
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Выплаты по 20 тысяч рублей получили более семи тысяч семей мобилизованных из Свердловской области. Их назначали в автоматическом режиме. Также родные вправе обратиться с заявлениями в управление соцполитики.

Более 7 тысяч семей мобилизованных свердловчан получили выплаты
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В ночь на 6 ноября в селе Малая Лая под Нижним Тагилом произошел пожар в кафе-гостинице. Внутри в это время было 14 человек. Они успели эвакуироваться до приезда спасателей.

Кафе-гостиница сгорела ночью под Нижним Тагилом. Внутри находились 14 человек
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С 7 по 13 ноября в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют плюсовые температуры, дожди и штормовые ветра.

Потепление до +3 градусов и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле на следующей неделе
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Жители поселка Буланаш в Артемовском городском округе все выходные просидели без холодной воды. Коммунальная авария произошла утром в субботу, 5 ноября, и до сих пор водоснабжение возобновилось не во всех домах.

Жители поселка Буланаш в Артемовском ГО второй день живут без холодной воды
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В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
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