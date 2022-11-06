Гостиница горела под Тагилом, а сына мэра Алапаевска ранили на СВО

Сына мэра Алапаевска ранили в затылочную часть головы в зоне проведения спецоперации. Руслан Билалов попал под обстрел беспилотников. Раненого доставили самолетом из Белгородской больницы в Московский клинический госпиталь и сделали срочную операцию.
Одним из 107 военных, освобожденных из плена на Украине, оказался житель Свердловской области. Сейчас военный уже находится в России и проходит реабилитацию в Подмосковье.
Выплаты по 20 тысяч рублей получили более семи тысяч семей мобилизованных из Свердловской области. Их назначали в автоматическом режиме. Также родные вправе обратиться с заявлениями в управление соцполитики.
В ночь на 6 ноября в селе Малая Лая под Нижним Тагилом произошел пожар в кафе-гостинице. Внутри в это время было 14 человек. Они успели эвакуироваться до приезда спасателей.
С 7 по 13 ноября в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют плюсовые температуры, дожди и штормовые ветра.
Жители поселка Буланаш в Артемовском городском округе все выходные просидели без холодной воды. Коммунальная авария произошла утром в субботу, 5 ноября, и до сих пор водоснабжение возобновилось не во всех домах.