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Месяц не дожил до 26-летия: в Ревде похоронили погибшего на Украине солдата

Сегодня, 12:57
Фото: 1MI
6 ноября в Ревде прошло прощание с 25-летним Ильей Линником, погибшим на специальной военной операции на Украине.

Илья Линник погиб 24 октября, он не дожил до своего 26-летия чуть более месяца. Глава Ревдинского городского округа Татьяна Клепикова выразила соболезнования родным и близким военного.

Как истинный воин, как достойный сын своего Отечества, он погиб, защищая женщин и детей, защищая свою страну от военной угрозы, — написала Татьяна Клепикова на своей странице ВКонтакте.

Она отметила, что смерть молодых людей — это всегда очень больно, потому что они могли бы сделать много хорошего для близких и окружения.

Напомним, военный из Свердловской области был освобожден из украинского плена. Сейчас он проходит реабилитацию в Подмосковье. Молодой человек перестал выходить на связь с родственниками 18 сентября.

Военный из Свердловской области освобожден из плена на Украине
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