Месяц не дожил до 26-летия: в Ревде похоронили погибшего на Украине солдата

Илья Линник погиб 24 октября, он не дожил до своего 26-летия чуть более месяца. Глава Ревдинского городского округа Татьяна Клепикова выразила соболезнования родным и близким военного.
Как истинный воин, как достойный сын своего Отечества, он погиб, защищая женщин и детей, защищая свою страну от военной угрозы, — написала Татьяна Клепикова на своей странице ВКонтакте.
Она отметила, что смерть молодых людей — это всегда очень больно, потому что они могли бы сделать много хорошего для близких и окружения.
Напомним, военный из Свердловской области был освобожден из украинского плена. Сейчас он проходит реабилитацию в Подмосковье. Молодой человек перестал выходить на связь с родственниками 18 сентября.