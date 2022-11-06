Погоню со стрельбой за лихачем на «Ладе» устроили полицейские Екатеринбурга

Им оказался ранее судимый за кражи и угон автомобиля работник частного охранного предприятия. 32-летний мужчина получил права менее года назад, но уже имеет 18 административных штрафов за нарушение ПДД, а именно за превышение скорости. Кроме того, менее месяца назад он был пойман пьяным за рулем.