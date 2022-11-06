Погоню со стрельбой за лихачем на «Ладе» устроили полицейские Екатеринбурга

Сотрудники ДПС устроили погоню за нарушителем на ВАЗ-2114, который проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться.
Так как погодные условия и гололед на дороге могли привести к аварии, сотруднику правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие, предварительно сделав выстрел в воздух. Когда пуля пробила колесо на отечественном автомобиле, нарушитель сдался.
Им оказался ранее судимый за кражи и угон автомобиля работник частного охранного предприятия. 32-летний мужчина получил права менее года назад, но уже имеет 18 административных штрафов за нарушение ПДД, а именно за превышение скорости. Кроме того, менее месяца назад он был пойман пьяным за рулем.
На этот раз водитель отказался от медицинского освидетельствования, хотя признаки алкогольного опьянения у него имелись. В отношении задержанного заведено административное дело по трем статьям: проезд на запрещающий сигнал светофора, неповиновение сотруднику полиции и отказ от медосвидетельствования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.