Пострадавшего от взрыва баллона с пеной жителя Талицы спасли свердловские врачи

Несчастный случай случился в конце июля 2022 года. Изначально пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы, а затем на вертолете переправили в Екатеринбург.
Мужчина получил не только ожоги 2-3 степени, также у него были повреждены дыхательные пути и развилась ожоговая болезнь, которую он тяжело переносил.
Лечащие врачи подключили для помощи узких специалистов, которые давали консультации в связи с наличием у пострадавшего хронических заболеваний. Специалисты применяли современные технологии, в том числе гидрохирургическую систему.
По словам жены свердловчанина, в больнице было доброжелательное и деликатное отношение к ее супругу. Она отметила профессионализм медиков, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.