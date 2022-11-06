Пострадавшего от взрыва баллона с пеной жителя Талицы спасли свердловские врачи

Житель Талицы пострадал от взрыва баллона с пеной

Врачи ГКБ № 40 из Екатеринбурга выписали в связи с выздоровлением 58-летнего жителя Талицы, который был доставлен в медучреждение более трех месяцев назад. Мужчина получил ожоги 52% тела после взрыва баллона с пеной в овощном хранилище.