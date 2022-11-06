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Пострадавшего от взрыва баллона с пеной жителя Талицы спасли свердловские врачи

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI

Житель Талицы пострадал от взрыва баллона с пеной

Врачи ГКБ № 40 из Екатеринбурга выписали в связи с выздоровлением 58-летнего жителя Талицы, который был доставлен в медучреждение более трех месяцев назад. Мужчина получил ожоги 52% тела после взрыва баллона с пеной в овощном хранилище.

Несчастный случай случился в конце июля 2022 года. Изначально пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы, а затем на вертолете переправили в Екатеринбург.

Мужчина получил не только ожоги 2-3 степени, также у него были повреждены дыхательные пути и развилась ожоговая болезнь, которую он тяжело переносил.

Лечащие врачи подключили для помощи узких специалистов, которые давали консультации в связи с наличием у пострадавшего хронических заболеваний. Специалисты применяли современные технологии, в том числе гидрохирургическую систему.

По словам жены свердловчанина, в больнице было доброжелательное и деликатное отношение к ее супругу. Она отметила профессионализм медиков, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

Фото: Официальный сайт правительства Свердловской области.
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#Свердловская область#ГАЗ#Баллон#Взрыв#МЧС#Спасатели#Евгения Сафина#Здоровье
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