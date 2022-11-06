Потепление до +3 градусов и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле на следующей неделе

В понедельник и вторник, 7 и 8 ноября, днем ожидается до +1 градуса, а ночью похолодает до -2 градусов. При этом будет пасмурно, но без осадков.
В среду и четверг, 9 и 10 ноября, дневные температуры составят до +2 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Синоптики сообщают о дождях и западном ветре до 13 метров в секунду.
В пятницу и субботу, 11 и 12 ноября, ветер сменится на юго-западный и усилится до 15 метров в секунду. Тем не менее дожди не прекратятся. Воздух в Нижнем Тагиле в эти дни прогреется до +3 градусов, а ночью ожидается +2 градуса.
В воскресенье, 13 ноября, прогнозируется пасмурная погода, снег с дождем и северо-восточный ветер до 11 метров в секунду. Днем метеорологи обещают +2 градуса, ночью будет 0 градусов.