Потепление до +3 градусов и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле на следующей неделе

В пятницу и субботу, 11 и 12 ноября, ветер сменится на юго-западный и усилится до 15 метров в секунду. Тем не менее дожди не прекратятся. Воздух в Нижнем Тагиле в эти дни прогреется до +3 градусов, а ночью ожидается +2 градуса.