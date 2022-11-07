18-летнего музыканта похоронили в Екатеринбурге. Парень погиб на СВО

Педагоги рассказали журналистам, что молодой человек был талантливым музыкантом: он играл на аккордеоне. Родственники отзываются о погибшем как о добром, внимательном человеке.
Со слов дедушки Михаила, парень сам вызвался принимать участие в СВО после того, как узнал, что на территории спецоперации нужны специалисты по управлению дронами.
Родственники пока не знают, как именно погиб военный, но они уверены: он не бежал от задач и не бросил товарищей, пишет Е1.
Прощание с военнослужащим прошло в Крестовоздвиженском храме Екатеринбурга: здесь молодой человек был крещен в 2004 году. Траурная церемония прошла с воинскими почестями, с почетным караулом.