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18-летнего музыканта похоронили в Екатеринбурге. Парень погиб на СВО

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI

В Екатеринбурге похоронили погибшего на СВО 18-летнего музыканта

Михаил Савохин из Екатеринбурга был призван на службу в мае 2022 года. Он погиб в конце октября, но точная причина пока неизвестна. 18-летний парень учился в музыкальном училище имени П. И. Чайковского. 7 ноября его похоронили.

Педагоги рассказали журналистам, что молодой человек был талантливым музыкантом: он играл на аккордеоне. Родственники отзываются о погибшем как о добром, внимательном человеке.

Со слов дедушки Михаила, парень сам вызвался принимать участие в СВО после того, как узнал, что на территории спецоперации нужны специалисты по управлению дронами.

Родственники пока не знают, как именно погиб военный, но они уверены: он не бежал от задач и не бросил товарищей, пишет Е1.

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Прощание с военнослужащим прошло в Крестовоздвиженском храме Екатеринбурга: здесь молодой человек был крещен в 2004 году. Траурная церемония прошла с воинскими почестями, с почетным караулом.

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