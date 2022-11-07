18-летнего музыканта похоронили в Екатеринбурге. Парень погиб на СВО

В Екатеринбурге похоронили погибшего на СВО 18-летнего музыканта

Михаил Савохин из Екатеринбурга был призван на службу в мае 2022 года. Он погиб в конце октября, но точная причина пока неизвестна. 18-летний парень учился в музыкальном училище имени П. И. Чайковского. 7 ноября его похоронили.