45-летний ефрейтор из Нижнего Тагила погиб под артиллерийским обстрелом на Украине

Дмитрий Отливан прошел Чеченскую войну, где служил наводчиком БТР подразделения разведки. Его мобилизовали на фронт 3 октября. На Украине тагильчанин был заместителем командира боевой машины. Он погиб 1 ноября по артиллерийским обстрелом в Новой Каховке.
27 октября ветерану исполнилось 45 лет, в Нижнем Тагиле он работал газорезчиком в котельномонтажном цехе на НТМК. По словам дочери, папа очень любил сад, где и жил в последнее время, он был заядлым рыбаком.
Любимый папа, сын, брат и дедушка. Когда объявили мобилизацию, он говорил что нужен там, а потом ему принесли повестку. 2 октября он навестил меня и внучек, а 3 октября уехал в военкомат. В этот день его из 32 военной части отправили ночью на Украину, — рассказала TagilCity.ru дочь тагильчанина Ольга.
Также родственники пояснили, что Дмитрий звонил с Украины один раз и сказал, что у него все хорошо.
Он был очень добрым человеком, хорошим другом, все его любили и уважали. Мы хотим, чтобы его похоронили на Алле славы, — отметила сестра Дмитрия Наталья.
У Дмитрия Отливана остались дочь, две внучки, младшей из которой всего два месяца, сестры и пожилые родители, которым он помогал. Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким тагильчанина.