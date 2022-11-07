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7 лет за украденные 7 тысяч рублей получил житель Екатеринбурга

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI

Ради 7 тысяч рублей житель Екатеринбурга угрожал ножом флористу

Житель Екатеринбурга напал на продавщицу цветов. Угрожая ножом, он приказал флористу достать деньги из кассового аппарата.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с оружием). Мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что 8 августа мужчина пришел во двор дома № 167 по ул. Белинского, там он переоделся в одежду черного цвета, затем достал из рюкзака нож и спрятал его в рукав.

Далее он зашел в салон цветов, где стал угрожать флористу. Он требовал отдать ему деньги из кассы. Потом нападающий сам открыл кассу, из которой взял 7,7 тысячи рублей. После этого он убежал.

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Мужчина будет отбывать свой срок в колонии особого режима.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Нож#Флорист#Деньги#Касса
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