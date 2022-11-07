7 лет за украденные 7 тысяч рублей получил житель Екатеринбурга

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с оружием). Мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Следствие полагает, что 8 августа мужчина пришел во двор дома № 167 по ул. Белинского, там он переоделся в одежду черного цвета, затем достал из рюкзака нож и спрятал его в рукав.
Далее он зашел в салон цветов, где стал угрожать флористу. Он требовал отдать ему деньги из кассы. Потом нападающий сам открыл кассу, из которой взял 7,7 тысячи рублей. После этого он убежал.
Мужчина будет отбывать свой срок в колонии особого режима.