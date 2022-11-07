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84-летнюю екатеринбурженку сбил трамвай на ВИЗе. Женщина в реанимации

Сегодня, 17:00
Фото: 1MI

В Екатеринбурге 84-летнюю женщину сбил трамвай

84-летнюю жительницу Екатеринбурга сбил трамвай. Инцидент случился на ВИЗе по улице Викулова в вечернее время суток 7 ноября. Пострадавшую поместили в реанимацию под присмотр врачей. Она в тяжелом состоянии.

Доставать попавшую под общественный транспорт пенсионерку пришлось спасателям. Информацию о происшествии редакции Е1 подтвердили в городском ГИБДД.

Правоохранители предполагают, что водитель трамвая — женщина 1978 года рождения — наехала на пенсионерку, когда та стояла на остановке. Все случилось во время начала движения машины.

Известно, что водительский стаж шофёра составляет 6 лет. Все детали произошедшего установят сотрудники транспортной полиции.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Пенсионерка#Реанимация#Авария#Трамвай
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