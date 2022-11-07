84-летнюю екатеринбурженку сбил трамвай на ВИЗе. Женщина в реанимации

Доставать попавшую под общественный транспорт пенсионерку пришлось спасателям. Информацию о происшествии редакции Е1 подтвердили в городском ГИБДД.
Правоохранители предполагают, что водитель трамвая — женщина 1978 года рождения — наехала на пенсионерку, когда та стояла на остановке. Все случилось во время начала движения машины.
Известно, что водительский стаж шофёра составляет 6 лет. Все детали произошедшего установят сотрудники транспортной полиции.
Ранее в Нижнем Тагиле под городской электротранспорт попала школьница, перебегавшая дорогу.