Аналитики отмечают тенденцию к снижению стоимости жилья в Москве и Подмосковье

Руководитель аналитического центра Дмитрий Таганов рассказал что в Новой Москве в октябре на продажу выставили на 4% больше квартир на вторичном рынке чем в сентябре. Если же сравнивать с октябрём 2021 года, рост предложения составляет 22,8%. В «старой» Москве цифры следующие: рост 5,3% по отношению к сентябрю и 46,5% к октябрю прошедшего года. В Подмосковье показатели 4,3% и 19,3% соответственно.