Аналитики отмечают тенденцию к снижению стоимости жилья в Москве и Подмосковье

Как сообщает NEWS.ru, в октябре жители столицы выставили на продажу на 20% больше вторички, чем в сентябре.
Руководитель аналитического центра Дмитрий Таганов рассказал что в Новой Москве в октябре на продажу выставили на 4% больше квартир на вторичном рынке чем в сентябре. Если же сравнивать с октябрём 2021 года, рост предложения составляет 22,8%. В «старой» Москве цифры следующие: рост 5,3% по отношению к сентябрю и 46,5% к октябрю прошедшего года. В Подмосковье показатели 4,3% и 19,3% соответственно.
Другие аналитики сообщают, что за месяц предложение жилья на вторичном рынке Москвы выросло на 20% за месяц и на 60% за 3 месяца.
Эксперты отмечают, что на жилищном рынке предложения по продаже квартир накапливается уже на протяжении полугода. Начиная с августа 2022 года, ежемесячный рост составляет 15-25%.