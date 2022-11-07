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Аналитики отмечают тенденцию к снижению стоимости жилья в Москве и Подмосковье

Сегодня, 16:41
Количество выставленного на продажу в Москве вторичного жилья за последние 3 месяца выросло на 60%. В среднем по Российской Федерации предложение жилья также растёт, хотя и не так быстро, как в столице.

Как сообщает  NEWS.ru, в октябре жители столицы выставили на продажу на 20% больше вторички, чем в сентябре.

Руководитель аналитического центра Дмитрий Таганов рассказал что в Новой Москве в октябре на продажу выставили на 4% больше квартир на вторичном рынке чем в сентябре. Если же сравнивать с октябрём 2021 года, рост предложения составляет 22,8%. В «старой» Москве цифры следующие: рост 5,3% по отношению к сентябрю и 46,5% к октябрю прошедшего года. В Подмосковье показатели 4,3% и 19,3% соответственно.

Другие аналитики сообщают, что за месяц предложение жилья на вторичном рынке Москвы выросло на 20% за месяц и на 60% за 3 месяца.

Эксперты отмечают, что на жилищном рынке предложения по продаже квартир накапливается уже на протяжении полугода. Начиная с августа 2022 года, ежемесячный рост составляет 15-25%.

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