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Автомобиль рухнул в водоем на Компрессорном в Екатеринбурге

Сегодня, 13:37
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
В Екатеринбурге на Компрессорном машина упала в водоем. Местные уверены, что она лежит там уже сутки.

Очевидцы ЧП сфотографировали машину, лежащую в водоеме. Снимки появились в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

По словам некоторых свидетелей, транспорт лежит там с вечера вчерашнего дня, 6 ноября. Судя по снимкам, машина наполовину затоплена, у нее полностью разбит капот, стекла и фары.

По местности: небольшая плотина на речке, по следам видно, что водитель заехал в тупик и пытался развернуться, - написал очевидец.
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По словам другого подписчика сообщества, на данной местности очень скользко и на мостике нет ограничителя.

#Происшествия#Новости УрФО#Машина#Падение#Водоем#Елена Озерова
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