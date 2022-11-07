Автомобиль рухнул в водоем на Компрессорном в Екатеринбурге

Очевидцы ЧП сфотографировали машину, лежащую в водоеме. Снимки появились в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
По словам некоторых свидетелей, транспорт лежит там с вечера вчерашнего дня, 6 ноября. Судя по снимкам, машина наполовину затоплена, у нее полностью разбит капот, стекла и фары.
По местности: небольшая плотина на речке, по следам видно, что водитель заехал в тупик и пытался развернуться, - написал очевидец.
По словам другого подписчика сообщества, на данной местности очень скользко и на мостике нет ограничителя.