Где есть «зеленая волна» в Нижнем Тагиле и какой на ней скоростной режим

Это означает, что автолюбителю для проезда дороги без остановок необходимо ехать с оптимальной скоростью, которая запрограммированной в системе — 47 км в час. Об этом сообщил глава МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Масальский, передает издание «Тагильский рабочий».
По его словам, еще на некоторых городских магистралях ведется установка светофоров, которые будут работать по данному принципу. Их цель — сделать движение автомобилей более упорядоченным. Подобные светофоры позволят обеспечить наименьшие промежутки стоянки машин на «красном» сигнале.
С «зеленой волной» уже сейчас можно столкнуться на проспекте Ленина, улицах Карла Маркса и Газетной. Ранее, в 2021-м году, в систему ИТС вошли Восточное шоссе, а также Южный подъезд.
Режим и формат работы светофорных объектов находится во взаимосвязи со временем, погодными условиями и автомобильным трафиком. Самый удобный режим движения, по словам самих автолюбителей, это временной промежуток с 7.00 до 9.30 и с 16.00 до 19.00.
Отмечается, что этой осенью на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появилось 11 аналогичных светофоров. Они сейчас работают в тестовом режиме.