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Где есть «зеленая волна» в Нижнем Тагиле и какой на ней скоростной режим

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI

Жителям Нижнего Тагила рассказали о «зеленых волнах» и скоростном режиме на них

В Нижнем Тагиле на нескольких улицах организована работа светофоров по принципу «зелёной волны».

Это означает, что автолюбителю для проезда дороги без остановок необходимо ехать с оптимальной скоростью, которая запрограммированной в системе — 47 км в час. Об этом сообщил глава МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Масальский, передает издание «Тагильский рабочий».

По его словам, еще на некоторых городских магистралях ведется установка светофоров, которые будут работать по данному принципу. Их цель — сделать движение автомобилей более упорядоченным. Подобные светофоры позволят обеспечить наименьшие промежутки стоянки машин на «красном» сигнале.

С «зеленой волной» уже сейчас можно столкнуться на проспекте Ленина, улицах Карла Маркса и Газетной. Ранее, в 2021-м году, в систему ИТС вошли Восточное шоссе, а также Южный подъезд.

Режим и формат работы светофорных объектов находится во взаимосвязи со временем, погодными условиями и автомобильным трафиком. Самый удобный режим движения, по словам самих автолюбителей, это временной промежуток с 7.00 до 9.30 и с 16.00 до 19.00.

Зеленая волна и новый пешеходный переход появятся на Ленинградском в Нижнем Тагиле
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Отмечается, что этой осенью на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появилось 11 аналогичных светофоров. Они сейчас работают в тестовом режиме.

#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Светофор#Машины#Дороги#Зеленая волна
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