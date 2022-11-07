Где есть «зеленая волна» в Нижнем Тагиле и какой на ней скоростной режим

Режим и формат работы светофорных объектов находится во взаимосвязи со временем, погодными условиями и автомобильным трафиком. Самый удобный режим движения, по словам самих автолюбителей, это временной промежуток с 7.00 до 9.30 и с 16.00 до 19.00.