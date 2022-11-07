«Интерфакс» пожаловался в полицию из-за фейка о Белоярской АЭС

В издании обратили внимание на то, что подобной информации на их портале не было. Об этом сообщает сам «Интерфакс».
В информационном агентстве также добавили, что первоисточников, с которого началось распространение этой недостоверной информации, является один из каналов в мессенджере Telegram.
Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация о том, что «Интерфакс» опубликовал заметку о якобы случившемся пожаре на Белоярской АЭС. Но в МЧС опровергли эти данные.
Сотрудники самой энергостанции сказали, что работают в обычном режиме и без происшествий.