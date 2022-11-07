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«Интерфакс» пожаловался в полицию из-за фейка о Белоярской АЭС

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI
ИА «Интерфакс» обратился в правоохранительные органы после распространения в интернете скрина о якобы их публикации о пожаре на Белоярской АЭС.

В издании обратили внимание на то, что подобной информации на их портале не было. Об этом сообщает сам «Интерфакс».

В информационном агентстве также добавили, что первоисточников, с которого началось распространение этой недостоверной информации, является один из каналов в мессенджере Telegram.

Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация о том, что «Интерфакс» опубликовал заметку о якобы случившемся пожаре на Белоярской АЭС. Но в МЧС опровергли эти данные.

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Сотрудники самой энергостанции сказали, что работают в обычном режиме и без происшествий.

#Елена Озерова#Происшествия#Фейк#Полиция#Заявление#СМИ
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