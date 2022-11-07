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Летевший из Москвы в Екатеринбург самолет экстренно приземлился в Казани

Сегодня, 05:28
Фото: 1MI

Самолет Москва-Екатеринбург приземлился в Казани из-за пассажира

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Екатеринбург, экстренно приземлился в Казани 6 ноября: одному из пассажиров на борту стало плохо.

Мужчина, который почувствовал недомогание, летел в бизнес-классе. О необходимости совершить посадку других пассажиров информировали при помощи систем оповещения. Об этом сообщил свидетель произошедшего изданию «КП-Екатеринбург».

Девушка рассказала журналистам, что у пассажира начались проблемы с сердцем. После осмотра медработников мужчина отказался от стационарного наблюдения врачей.

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Ранее, после аварии самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Иркутска, пассажиры из Екатеринбурга прилетели не в место назначения, а в Новосибирск. Негодующую толпу успокаивали полицейские.

#Происшествия#Екатеринбург#Самолет#Медик#Экстренная посадка#Анна Варнакина
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