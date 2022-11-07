Летевший из Москвы в Екатеринбург самолет экстренно приземлился в Казани

Мужчина, который почувствовал недомогание, летел в бизнес-классе. О необходимости совершить посадку других пассажиров информировали при помощи систем оповещения. Об этом сообщил свидетель произошедшего изданию «КП-Екатеринбург».
Девушка рассказала журналистам, что у пассажира начались проблемы с сердцем. После осмотра медработников мужчина отказался от стационарного наблюдения врачей.
Ранее, после аварии самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Иркутска, пассажиры из Екатеринбурга прилетели не в место назначения, а в Новосибирск. Негодующую толпу успокаивали полицейские.