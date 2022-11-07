Ликвидацию токсичных отходов на ВМЗ обсудят жители Нижнего Тагила

Замечания и предложения населения собирает отдел по экологии и природопользованию мэрии Нижнего Тагила. Обратная связь с администрацией устанавливается дистанционно (по электронной почте: ecol3@ntagil.org, skr420562@mail.ru) или при личном визите по адресу: проспект Мира, 53.
Напомним, что шламонакопитель находится на Кушвинском тракте в Нижнем Тагиле. Площадь свалки с токсичными отходами составляет порядка шести тысяч квадратных метров. На шламовом амбаре выявляли превышения ПДК: атмосфера загрязнялась калием, мышьяком и другими веществами. Конечную оценку вреда экологии проведет подрядчик во время проектно-изыскательских работ.
Заказчиком проекта выступает «Служба заказчика городского хозяйства», исполнителем — «Техноспас-строй». Проект ликвидации опасной свалки подлежит экологической экспертизе федерального уровня.
Проект ликвидации шламонакопителя обошёлся Нижнему Тагилу в 7,1 миллиона рублей. Подрядчик уже провел изыскания.