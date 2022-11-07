Ликвидацию токсичных отходов на ВМЗ обсудят жители Нижнего Тагила

Замечания и предложения населения собирает отдел по экологии и природопользованию мэрии Нижнего Тагила. Обратная связь с администрацией устанавливается дистанционно (по электронной почте: ecol3@ntagil.org, skr420562@mail.ru) или при личном визите по адресу: проспект Мира, 53.