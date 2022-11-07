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Ликвидацию токсичных отходов на ВМЗ обсудят жители Нижнего Тагила

Сегодня, 04:12
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле обсудят ликвидацию шламонакопителя токсичных отходов на ВМЗ

На сайте администрации Нижнего Тагила появился подписанный главой города Владиславом Пинаевым акт о проведении общественных слушаний по поводу ликвидации шламонакопителя токсичных отходов. Обсуждения проходят до 17 декабря 2022 года.

Замечания и предложения населения собирает отдел по экологии и природопользованию мэрии Нижнего Тагила. Обратная связь с администрацией устанавливается дистанционно (по электронной почте: ecol3@ntagil.org, skr420562@mail.ru) или при личном визите по адресу: проспект Мира, 53.

Напомним, что шламонакопитель находится на Кушвинском тракте в Нижнем Тагиле. Площадь свалки с токсичными отходами составляет порядка шести тысяч квадратных метров. На шламовом амбаре выявляли превышения ПДК: атмосфера загрязнялась калием, мышьяком и другими веществами. Конечную оценку вреда экологии проведет подрядчик во время проектно-изыскательских работ.

Заказчиком проекта выступает «Служба заказчика городского хозяйства», исполнителем — «Техноспас-строй». Проект ликвидации опасной свалки подлежит экологической экспертизе федерального уровня.

В 7,1 млн обойдется проект по ликвидации шламонакопителя ВМЗ в Нижнем Тагиле
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Проект ликвидации шламонакопителя обошёлся Нижнему Тагилу в 7,1 миллиона рублей. Подрядчик уже провел изыскания. 

#Экология#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Отходы#Свалки#Шламонакопитель#Анна Варнакина#Эксклюзив
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