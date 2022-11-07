Мистические гимнасты и дикий мир бизонов: Нижнетагильский цирк представил премьеру

5 ноября Нижнетагильский цирк впервые представил гостям и жителям города программу «Дикая планета» с участием 29-кратного рекордсмена, звезд арены и серебряной принцессы цирка. Перед зрителями предстал дикий мир, который сотрясли нерадивые блогеры. Магический тотем разрушился, и из тьмы вышел хаос в обличии парящих под куполом цирка воздушных гимнастов. Номер «Галлея» на высоте 18 метров от лауреатов международных конкурсов под руководством Ярославны Водяник впечатлил как взрослых, так и детей.
Мы в шоке от воздушных гимнасток. Сердце замирало, когда мужчина удерживал сразу несколько девушек, выполняющих трюки. Это запомнилось больше всего, — поделилась с редакцией TagilCity.ru молодая семья, посетившая цирк в день премьеры.
Магические ритуалы, интерпретированные на манеже, сменялись один за другим. Артисты перевоплощались в свет и тьму, выполняющие сложные акробатические трюки на движущейся лошади.
Десятки шаров взметнулись в воздух благодаря мастерству лауреата фестиваля в Рио-де-Жанейро, жонглера Максим Бондаренко, который ранее покорил своим искусством Южную Америку. Настоящий бал на высоте в этот день устроили канатоходцы под руководством Сергея Карпова.
Совершил, казалось бы, невозможное 29-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Фахриддин Ахназаров. На глазах у зрителей атлета переехал двухтонный автомобиль. Более того, силач одним мизинцем перенес 50-килограммовые гири, голой ладонью забил гвоздь в доску и поднял зубами конструкцию весом более 500 килограммов.
В диком мире гости Нижнетагильского цирка встретились с яркими попугаями Ара под руководством Илоны Писаревой. Умные пернатые катались на велосипеде и самокате, забрасывали шар в корзину и танцевали для публики зажигательную самбу.
Премьера очень понравилась, но самое удивительное — попугаи. Я такого еще не видел! — отметил тагильчанин после премьеры.
Главные звезды программы — дикие животные, которые слились на арене с настоящими индейцами. Мощный «мустанг» Тотем покорился дрессировщице, воздушной гимнастке Екатерине Дмитриевой. Номер «Амирея» от обладательница серебряной короны международного конкурса «Принцесса цирка» — единственный цирковой номер в мире, где совмещены сразу два жанра — наездницы и воздушной гимнастки.
Сокрушительным топотом наполнился манеж после выхода диких животных: огромных бизонов, игривых яков и резвых пони. По команде дрессировщика Виктора Тихонова (индейца Тайтанаки) яки позировали зрителям, стоя на борту манежа, верблюд прогулялся по барьеру арены, а бизоны станцевали вальс. К ним присоединился милый дикобраз, преодолевший десятки ступенек.
В день премьеры «Дикая планета» новый велосипед, который разыгрывают среди зрителей каждого представления, достался тагильчанке Светлане Кобзевой. Девушка поделилась, что не ожидала приятного подарка. Билеты в цирк, с ее слов, хотела поменять до последнего, чтобы самый маленький член семьи увидел животных поближе.
Было очень неожиданно. О розыгрыше мы не знали, очень рады. Представление очень понравилось, не могу какой-то один номер выделить, все очень понравилось, — поделилась Светлана.
Программа «Дикая планета» продлится в Нижнетагильском цирке до 4 декабря. Посмотреть на звездных животных, рекордсмена и других артистов можно каждые выходные.
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