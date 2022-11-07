Мистические гимнасты и дикий мир бизонов: Нижнетагильский цирк представил премьеру

5 ноября Нижнетагильский цирк впервые представил гостям и жителям города программу «Дикая планета» с участием 29-кратного рекордсмена, звезд арены и серебряной принцессы цирка. Перед зрителями предстал дикий мир, который сотрясли нерадивые блогеры. Магический тотем разрушился, и из тьмы вышел хаос в обличии парящих под куполом цирка воздушных гимнастов. Номер «Галлея» на высоте 18 метров от лауреатов международных конкурсов под руководством Ярославны Водяник впечатлил как взрослых, так и детей.