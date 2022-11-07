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Начальник УМВД по Екатеринбургу решил уйти на пенсию

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI
Начальник УМВД по Екатеринбургу полковник полиции Игорь Озеров сообщил о своем выходе на пенсию. О том, почему решил уйти со службы именно сейчас, он не разглашал.

Об уходе начальника стало известно ЕАН со слов собственного анонимного источника.

Ранее сообщалось, что Игорь Озеров был представлен личному составу екатеринбургской полиции два года назад весной. До этого он трудился в должности замначальника полиции УМВД России по Тверской области. До этого там проходил службу нынешний свердловский глава полиции Александр Мешков.

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В последнее время Мешков назначал на должности руководителей в полиции своих сослуживцев из Астрахани или Твери, добавляет ЕАН. До Игоря Озерова на этой же должности находился Сергей Кулагин.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Начальник#Пенсия#Полиция#Увольнение
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