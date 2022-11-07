Начальник УМВД по Екатеринбургу решил уйти на пенсию

Ранее сообщалось, что Игорь Озеров был представлен личному составу екатеринбургской полиции два года назад весной. До этого он трудился в должности замначальника полиции УМВД России по Тверской области. До этого там проходил службу нынешний свердловский глава полиции Александр Мешков.