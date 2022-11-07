Нарушения ЕВРАЗа и споры из-за мусора. Главные экологические события в Нижнем Тагиле

Из-за спора между управляющей компанией и ТСЖ в одном из дворов на Сухоложском поселке периодически образуются горы мусора. Контейнерная площадка на улице Советской, 25 и 26 не оборудована, а участок под нее не благоустроен. Бродячие собаки разносят мусор по всему двору, а из-за отсутствия дворников его никто не убирает неделями. При том, что отходы из баков вывозятся ежедневно, но УК и ТСЖ не могут договорится о графике уборки.