TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нарушения ЕВРАЗа и споры из-за мусора. Главные экологические события в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:31
Фото: TagilCity.ru
Тагильский воздух в октябре был с превышениями выбросов всего три дня, ЕВРАЗ НТМК продолжает нарушать экологическое законодательство, а из-за споров УК и ТСЖ один из дворов города зарастает мусором. Эти и другие экособытия недели в Нижнем Тагиле, читайте на TagilCity.ru.

Ни посты мониторинга атмосферы УГМС, ни газоанализатор TagilCity.ru не зафиксировали на минувшей неделе выбросов веществ-загрязнителей в воздух. Государственные станции замеряют качество воздуха в четырех точках города: Вагонка, Сухоложский поселок, Красный Камень и Тагилстрой. Редакция проводит замеры возле ж/д вокзала.

Всего в октябре выбросы в воздухе фиксировались три дня. 6 октября, по данным УГМС, на Тагилстрое выше нормы был оксид углерода — до 1,7 ПДК. 12 и 13 октября на Сухоложском поселке станция поймала превышение сероводорода — до 1,8 ПДК.

Всего три дня в октябре воздух в Нижнем Тагиле был с выбросами вредных веществ
Узнать подробнее

Главный загрязнитель тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК стал фигурантом административных дел из-за нарушений экологического законодательства. Внеплановая проверка Росприроднадзора показала, что предприятие неправильно эксплуатирует газоочистные установки и производит ненормированные выбросы загрязняющих веществ. Также на НТМК есть неучтенные источники выбросов. В отношении должностного и юридического лица возбуждены административные дела.

В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК привлекли к ответственности за выбросы
Узнать подробнее

Природоохранная прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в загрязнении почвы. При проверке ведомства в 16 пробах почвы с поля, куда предприятие сбрасывает птичий помет, найдены нитритный азот и цинк. Однако в суде птицефабрика смогла доказать, что цинк не может содержаться в курином помете. Также прокуратура не смогла предоставить доказательства порчи земель или уничтожения плодородного слоя почвы, а также причинно-следственную связь между действиями птицефабрики и порчей почвы. В результате суд отклонил иск на 1,4 млн рублей.

Прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в отравлении почвы
Узнать подробнее

Из-за спора между управляющей компанией и ТСЖ в одном из дворов на Сухоложском поселке периодически образуются горы мусора. Контейнерная площадка на улице Советской, 25 и 26 не оборудована, а участок под нее не благоустроен. Бродячие собаки разносят мусор по всему двору, а из-за отсутствия дворников его никто не убирает неделями. При том, что отходы из баков вывозятся ежедневно, но УК и ТСЖ не могут договорится о графике уборки. 

Два двора на Сухоложском в Нижнем Тагиле зарастают мусором из-за разлада УК и ТСЖ
Узнать подробнее

Ликвидацию шламонакопителя в районе Кушвинского тракта обсудят на общественных слушаниях 17 декабря. Ранее на свалке токсичных отходов выявлены превышения калия, мышьяка и других вредных веществ. Рекультивацией шламонакопителя займется компания «Техноспас-строй» за 7,1 млн рублей.

Ликвидацию токсичных отходов на ВМЗ обсудят жители Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Мусор#ЕВРАЗ НТМК#Природоохранная прокуратура
Подпишитесь
18 деревень Нижнего Тагила и ГГО претендуют на высокоскоростной интернет в 2023 году
3 ноября, 19:49
Новый седан за 1,5 млн купит администрация Ленинского района Нижнего Тагила
4 ноября, 14:29
Первый заместитель главы Горноуральского округа Александр Гудач уехал в зону СВО
Сегодня, 11:57
«А мужика-то в доме нет». Уральский депутат осудил чиновника за игнор мобилизованных
3 ноября, 17:47
В Нижнем Тагиле новое кованое ограждение появится на Зеленом бульваре
3 ноября, 18:29