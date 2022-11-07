Нарушения ЕВРАЗа и споры из-за мусора. Главные экологические события в Нижнем Тагиле

Ни посты мониторинга атмосферы УГМС, ни газоанализатор TagilCity.ru не зафиксировали на минувшей неделе выбросов веществ-загрязнителей в воздух. Государственные станции замеряют качество воздуха в четырех точках города: Вагонка, Сухоложский поселок, Красный Камень и Тагилстрой. Редакция проводит замеры возле ж/д вокзала.
Всего в октябре выбросы в воздухе фиксировались три дня. 6 октября, по данным УГМС, на Тагилстрое выше нормы был оксид углерода — до 1,7 ПДК. 12 и 13 октября на Сухоложском поселке станция поймала превышение сероводорода — до 1,8 ПДК.
Главный загрязнитель тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК стал фигурантом административных дел из-за нарушений экологического законодательства. Внеплановая проверка Росприроднадзора показала, что предприятие неправильно эксплуатирует газоочистные установки и производит ненормированные выбросы загрязняющих веществ. Также на НТМК есть неучтенные источники выбросов. В отношении должностного и юридического лица возбуждены административные дела.
Природоохранная прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в загрязнении почвы. При проверке ведомства в 16 пробах почвы с поля, куда предприятие сбрасывает птичий помет, найдены нитритный азот и цинк. Однако в суде птицефабрика смогла доказать, что цинк не может содержаться в курином помете. Также прокуратура не смогла предоставить доказательства порчи земель или уничтожения плодородного слоя почвы, а также причинно-следственную связь между действиями птицефабрики и порчей почвы. В результате суд отклонил иск на 1,4 млн рублей.
Из-за спора между управляющей компанией и ТСЖ в одном из дворов на Сухоложском поселке периодически образуются горы мусора. Контейнерная площадка на улице Советской, 25 и 26 не оборудована, а участок под нее не благоустроен. Бродячие собаки разносят мусор по всему двору, а из-за отсутствия дворников его никто не убирает неделями. При том, что отходы из баков вывозятся ежедневно, но УК и ТСЖ не могут договорится о графике уборки.
Ликвидацию шламонакопителя в районе Кушвинского тракта обсудят на общественных слушаниях 17 декабря. Ранее на свалке токсичных отходов выявлены превышения калия, мышьяка и других вредных веществ. Рекультивацией шламонакопителя займется компания «Техноспас-строй» за 7,1 млн рублей.