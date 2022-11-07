Несуразные сигналы посылают машинисты ВГОКа по ночам в Нижнем Тагиле

Надзорное ведомство установило, что работники ВГОК не дают спокойно спать жителям сразу двух микрорайонов Нижнего Тагила — Выи и ВМЗ. В ночь с 8 на 9 июля 2022 года зафиксировано, что два машиниста локомотивов подавали звуковые сигналы в ситуации, когда это не требуется. При этом сигналы были не хаотичными и многократными. В результате проверки установлено, что сигналы имели особенный характер: