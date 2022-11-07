Несуразные сигналы посылают машинисты ВГОКа по ночам в Нижнем Тагиле

Надзорное ведомство установило, что работники ВГОК не дают спокойно спать жителям сразу двух микрорайонов Нижнего Тагила — Выи и ВМЗ. В ночь с 8 на 9 июля 2022 года зафиксировано, что два машиниста локомотивов подавали звуковые сигналы в ситуации, когда это не требуется. При этом сигналы были не хаотичными и многократными. В результате проверки установлено, что сигналы имели особенный характер:
Машинисты обменивались двукратно звуковыми сигналами с громкостью на все укрупненные жилые микрорайоны «Выя», «ВМЗ» следующей последовательностью сигналов: 1. «Два длинных — три коротких (средний темп) — семь коротких (в ускоренном темпе, с одной паузой)», - выяснила редакция TagilCity.ru.
Аналогичные сигналы передавал и второй машинист в ответ коллеге, сообщают в Уральском управлении государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. К ночной перекличке, которая беспокоит местных жителей около года, после присоединились еще несколько сотрудников ВГОКа:
Далее обмен короткими стандартными сигналами (одиночными, двойными, тройными) уже между другими электровозами. Нарушения использования звуковых сигналов в ночное время ОАО «Высокогорский ГОК» носят систематический, регулярный, длящийся и несуразный характер с декабря 2020 года, — заключает в материалах проверки надзорное ведомство.