Новая система видеонаблюдения появится в филармонии Нижнего Тагила

Согласно техзаданию, две IP-камеры установят вне помещения и еще шесть в самой филармонии. Также в стоимость договора включены кабеля, коммутаторы, розетки, кабель-каналы и другие расходные материалы. Основная часть средств, а именно 78 тысяч рублей, направлены на монтаж и наладку оборудования.