Новая система видеонаблюдения появится в филармонии Нижнего Тагила

Контракт на установку камер будет заключен с единственным поставщиком. Заказчиком является учреждение культуры МАУК «Нижнетагильская филармония».
Согласно условиям договора, все работы должны быть окончены в течение 15 рабочих дней. Подрядчик должен смонтировать систему видеонаблюдения и провести пуско-наладочные работы. Затем в течение пяти дней заказчик проверит результат и подпишет акт сдачи-приемки. Гарантия на выполненные работы составит 12 месяцев.
Согласно техзаданию, две IP-камеры установят вне помещения и еще шесть в самой филармонии. Также в стоимость договора включены кабеля, коммутаторы, розетки, кабель-каналы и другие расходные материалы. Основная часть средств, а именно 78 тысяч рублей, направлены на монтаж и наладку оборудования.