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Новая система видеонаблюдения появится в филармонии Нижнего Тагила

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
150 тысяч рублей выделено на приобретение и установку системы видеонаблюдения в Нижнетагильской филармонии на проспекте Ленина, 31.

Контракт на установку камер будет заключен с единственным поставщиком. Заказчиком является учреждение культуры МАУК «Нижнетагильская филармония».

Согласно условиям договора, все работы должны быть окончены в течение 15 рабочих дней. Подрядчик должен смонтировать систему видеонаблюдения и провести пуско-наладочные работы. Затем в течение пяти дней заказчик проверит результат и подпишет акт сдачи-приемки. Гарантия на выполненные работы составит 12 месяцев.

Согласно техзаданию, две IP-камеры установят вне помещения и еще шесть в самой филармонии. Также в стоимость договора включены кабеля, коммутаторы, розетки, кабель-каналы и другие расходные материалы. Основная часть средств, а именно 78 тысяч рублей, направлены на монтаж и наладку оборудования.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Спарк#Филармония#Видеонаблюдение#Закупка
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