Новые благоустроенные территории открылись в Ревде и Красноуфимске

В Красноуфимске под проект благоустройства попала улица Советская. Там также поставили и подключили новые фонари, камеры наружного слежения. На территории местного музея построили площадку скульптур. На ней разместились монументальные животные и объекты искусства. Перед зданием местной мэрии выложили плитку, а также поставили часы, сообщает «КП-Екатеринбург».