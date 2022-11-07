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Новые благоустроенные территории открылись в Ревде и Красноуфимске

Сегодня, 05:08
Фото: 1MI

В двух городах Свердловской области открылись благоустроенные территории

Благоустройство территорий проводилось в Ревде и Красноуфимске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Ревде появился восстановленный парк Победы, новая зона для детских игр, дорожки для пешеходов. Также общественное пространство осветили, поставили под контроль при помощи камер видеонаблюдения. Для удобства свердловчан монтировали скамьи и урны.

Кроме того, у ревдинцев появился мемориальный комплекс в честь памяти местных героев, защищавших страну во время Великой Отечественной войны. Имена военных появились на чугунных табличках.

В Красноуфимске под проект благоустройства попала улица Советская. Там также поставили и подключили новые фонари, камеры наружного слежения. На территории местного музея построили площадку скульптур. На ней разместились монументальные животные и объекты искусства. Перед зданием местной мэрии выложили плитку, а также поставили часы, сообщает «КП-Екатеринбург».

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Ранее администрация Нижнего Тагила собирала заявки на отбор объектов, благоустройство которых будет заложено в местный бюджет на 2024 год. Тагильчан призывают отправить просьбы в управление городским хозяйством мэрии. Сбор предложений закончится 8 ноября 2022 года. Объекты реконструкции выберут путем народного онлайн-голосования.

#Анна Варнакина#Ревда#Красноуфимск#Общество#Благоустройство#Благоустройство города#Нацпроект#Касается каждого
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