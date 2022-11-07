Новые благоустроенные территории открылись в Ревде и Красноуфимске

В Ревде появился восстановленный парк Победы, новая зона для детских игр, дорожки для пешеходов. Также общественное пространство осветили, поставили под контроль при помощи камер видеонаблюдения. Для удобства свердловчан монтировали скамьи и урны.
Кроме того, у ревдинцев появился мемориальный комплекс в честь памяти местных героев, защищавших страну во время Великой Отечественной войны. Имена военных появились на чугунных табличках.
В Красноуфимске под проект благоустройства попала улица Советская. Там также поставили и подключили новые фонари, камеры наружного слежения. На территории местного музея построили площадку скульптур. На ней разместились монументальные животные и объекты искусства. Перед зданием местной мэрии выложили плитку, а также поставили часы, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ранее администрация Нижнего Тагила собирала заявки на отбор объектов, благоустройство которых будет заложено в местный бюджет на 2024 год. Тагильчан призывают отправить просьбы в управление городским хозяйством мэрии. Сбор предложений закончится 8 ноября 2022 года. Объекты реконструкции выберут путем народного онлайн-голосования.