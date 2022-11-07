Новые машины в России стали продавать на 62,8% реже

С января по октябрь суммарные показатели рухнули на 60,8% и составили 505 474 машины. Препятствием для покупки новых авто стал дефицит транспортных средств у дилера. Тенденция не коснулась компаний Infiniti и Lifan — они увеличили показатели более чем в половину, передает РБК.