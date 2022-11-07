Новые машины в России стали продавать на 62,8% реже

В сравнении с прошлогодним сентябрем продажи также упали: россияне купили только 46 698 автомобилей. Рост продаж прекратился после июля текущего года, сообщает издание "Новые Известия".
С января по октябрь суммарные показатели рухнули на 60,8% и составили 505 474 машины. Препятствием для покупки новых авто стал дефицит транспортных средств у дилера. Тенденция не коснулась компаний Infiniti и Lifan — они увеличили показатели более чем в половину, передает РБК.
Лидирующую позицию сохранил АвтоВАЗ. Отечественный концерн продал 19 145 автомобилей за год. Результат оказался в четверть меньше, чем в 2021-м. Второе место у Haval — 4 426 машин (-8%). «Бронзовый» призер рейтинга — ГАЗ: объем продаж сократился на 33%, в России продали 3 919 авто. Четвертое место у Kia (-79%, 3 333 автомобиля), а пятое — у УАЗ (-16%, 3 134 машины).
Чаще всего россияне покупали Lada Granta: в России продано 12 426 экземпляров. Годом ранее — всего 7 273. Второе место у Lada Niva — 4 755 против 2 634, на третьем — Haval Jolion, его продавали 3 060 раз.