Основатели госпитальной хирургии Донецка: из Саратова — в Сталино

Сама по себе улица, может, и невелика, зато масштабы заслуг двух выдающихся медиков, именем которых она названа, переоценить крайне трудно.
В историю медицины Донбасса отец и сын Богославские вошли как новаторы и первопроходцы, активно внедрявшие в регионе самые смелые достижения российской медицины.
С их именем тесно связано возникновение первой хирургической службы Донбасса, донецкой станции переливания крови, ожогового и сосудистого центра, а также факультета усовершенствования врачей. Кафедра госпитальной хирургии Донецкого национального медицинского университета вполне заслуженно названа в честь Богославского-старшего.
Основатель хирургической службы Донбасса
Владимир Матвеевич Богославский родился 16 сентября 1888 года в Харьковской области. Его отец был священнослужителем. О детстве и юности выдающегося медика не известно ничего, как не известно ничего и о том, что подтолкнуло будущего медика к выбору профессии.
Дело в том, что сперва Владимир Богославский стал студентом физико-математического факультета Харьковского университета. Однако сразу после окончания первого курса юноша принял решение сменить профессию и перевёлся на медицинский факультет.
Спустя пять лет, в 1913 году, молодой Богославский поступил в Петербургскую военно-медицинскую академию, однако и её вынужден был покинуть: такова была плата за участие в студенческой забастовке. А в 1914 году Владимир Богославский успешно окончил Юрьевский университет.
Военно-медицинская академия Санкт-Петербурга (ныне Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации) – первый медицинский вуз России, занимающийся подготовкой военнослужащих медицинской службы вооружённых сил Российской Федерации. В академии в XIX веке впервые в истории Российской империи были созданы кафедры и клиники оперативной хирургии, офтальмологии, педиатрии, гинекологии и т. д. Вуз также стал первым в мире инициатором развития медицинского образования для женщин. За два года до поступления Владимира Богославского в академию её выпускники и студенты приняли активное участие в ликвидации Маньчжурской эпидемии чумы (последней в истории эпидемии такого масштаба).
Императорский Юрьевский университет в городе Тарту (ныне Тартуский университет) – один из старейших университетов Российской империи. Медицинский факультет этого вуза включал в себя пять кафедр и одну прозектуру (анатомический театр). К началу XX века медицинский факультет включал в себя уже пятнадцать кафедр.
Окончание Владимиром Богославским Юрьевского университета и начало самостоятельной врачебной деятельности талантливого юного медика совпало с началом Первой мировой войны. Владимир участвовал в ней в должности младшего врача: помогая раненым, Богославский на практике столкнулся с большим количеством недочётов в организации медицинской помощи в военных условиях. Этот опыт в дальнейшем очень помог ему на фронтах Великой Отечественной войны. За свой нелёгкий труд в годы Первой мировой хирург был награждён пятью орденами Российской империи. А уже осенью 1917 года Владимир Богославский, занимавший к тому времени должность старшего врача полка, получил направление в местный лазарет Саратова.
Из Саратова в Сталино
В Саратове состоялось судьбоносное для Богославского знакомство: Владимир Матвеевич попал в клинику госпитальной хирургии, где семь лет проработал под руководством гениального советского учёного, хирурга Сергея Ивановича Спасокукоцкого.
Сергей Иванович Спасокукоцкий — академик АН СССР, русский и советский хирург, основатель советской клинической школы, лауреат Сталинской премии I степени в области науки. Был сыном сельского священника, начинавшим свою карьеру в должности земского врача. В 1893 году окончил медицинский факультет Московского университета, все годы учёбы практиковал. После окончания вуза активно участвовал во введении антисептики. Стоит у истоков организации центрального института переливания крови. Ему принадлежит ряд важных нововведений в медицине: замена хлороформного наркоза местной анестезией — новокаином, метод обеззараживания рук хирурга перед операцией и т. д.
25 марта 1919 года в Саратове у Владимира Богославского родился сын Ростислав, которому в дальнейшем суждено было продолжить труды отца на медицинском поприще. А спустя пять лет, в 1924 году Владимира Богославского по конкурсу утвердили в должности заведующего хирургическим отделением 1-й Советской больницы в городе Сталино (ныне Донецк).
В то время в Донбассе не существовало ургентной службы, не занимались и большой полостной хирургией. С приходом Владимира Богославского хирургическое отделение впервые стало нести круглосуточное дежурство с целью оказания помощи пострадавшим или внезапно заболевшим. Город испытывал большой дефицит специалистов-медиков, и для оказания помощи тяжелобольным в сложных случаях вызывали врачей из Москвы, Киева, Харькова. Причина была проста: перенаселённый Донбасс не мог предложить на постоянной основе какое-либо жильё для вновь прибывших медиков. Однако с приходом Владимира Богославского ситуация изменилась.
Владимир Матвеевич обладал первоклассной хирургической техникой, однако был он и не менее талантливым администратором: помимо операций руководил восстановлением и ремонтом полуразрушенного корпуса больницы, а также выполнял поставленные исполкомом задания, открывая новые лечебные учреждения.
Уже спустя год после переезда в Сталино Владимир Богославский провёл первую в Донбассе и шестую в России операцию по созданию искусственного пищевода по Ру-Герцену (замещение пищевода кишечником). Маленькая девочка обожгла пищевод раствором каустической соды (это агрессивное вещество используют для устранения засоров в канализации и т. п.; его также называют едким натром и считают одной из сильнейших щелочей, способной разъедать органические вещества). После ожога пищевод девочки стал постепенно сужаться. Любые попытки его расширить не давали никакого эффекта. В конце концов ребёнок перестал глотать даже жидкую еду. Тогда профессор Богославский и принял решение прибегнуть к новому способу хирургического вмешательства: неповреждённую шейную часть пищевода он соединил с подведённой к шее кишкой, создав таким образом искусственный пищевод. Законченный случай подобной пластики выдающийся хирург продемонстрировал в 1925 году на VII Всесоюзном съезде хирургов.
С первых дней своего пребывания в Сталино Богославский начал вводить в практику и урологическую помощь населению: по инициативе медика в городе открыли амбулаторный приём урологических больных, а в стационаре начали выполнять урологические операции. А спустя год на базе хирургического отделения начал работу филиал Института усовершенствования врачей. В 1930 году он выступил с докладом «Повреждение уретры и мочевого пузыря в условиях заводской и горной промышленности Донбасса» на IV Украинском съезде хирургов. Выступление медика произвело фурор.
Главной задачей медиков Богославский считал умение лечить пациентов так, чтобы даже после самых тяжёлых недугов они могли быстро вернуться к активному труду. «Мы должны уметь отвоёвывать человеческую жизнь у любых болезней», – часто повторял он. В 1930 году Владимир Богославский первым в Донбассе начал широко применять переливание крови, а уже спустя год его трудами на базе хирургического отделения открылся филиал Украинского института неотложной хирургии и переливания крови, из которого впоследствии вырос Республиканский центр крови.
В 1932 году Владимиру Богославскому предложили заведовать первой хирургической клиникой только что открывшегося медицинского института. Выдающийся медик последовательно организовал и заведовал пропедевтической, факультетской и госпитальной хирургическими клиниками. В 1933 году Богославскому присвоили звание профессора хирургии. А спустя два года он возглавил кафедру госпитальной хирургии института.
Великая Отечественная война
В 1941 году Владимира Богославского эвакуировали вместе с больницей. В этом же году его сын Ростислав окончил Донецкий медицинский институт и ушёл на фронт. В жизни Владимира Матвеевича это была вторая война, однако если в годы Первой мировой медик служил простым полевым хирургом, то сейчас в начале Второй мировой ему довелось нести крест главного хирурга нескольких фронтов – Калининского, Второго Прибалтийского и Третьего Беларусского.
Военврач первого ранга выполнял сложнейшие операции, чтобы спасти жизнь тяжело раненых бойцов. Бывали дни, когда пожилому медику (на момент начала Великой Отечественной войны Владимиру Богославскому исполнилось 53 года) приходилось делать по 18-20 операций. Молодые медики отвечали за наркоз и подготовку к операции, а наиболее ответственную работу приходилось выполнять Владимиру Матвеевичу. За трудовые подвиги на поле брани хирурга наградили орденами Отечественной войны первой степени и Красной Звезды.
Когда Сталино освободили от немецко-фашистских захватчиков, семья Богославских приняла решение пожертвовать все сбережения в помощь обездоленным горожанам. А спустя некоторое время, в госпиталь принесли телеграмму из Москвы: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Богославский, за вашу заботу о пострадавших от фашистских оккупантов матерях и детях освобожденных районов Украины. Сталин».
Сын выдающегося медика не отставал от своего отца. Он дослужился до звания капитана медслужбы и получил орден Красной Звезды, а также две медали: «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» На фронте он познакомился и со своей супругой – военной хирургической медсестрой.
Мирная жизнь
После возвращения в Сталино Богославского-отца избрали депутатом городского совета. Он восстанавливал и развивал больницы, амбулатории, медицинские пункты, возрождал разрушенный немцами медицинский институт.
В 1947 году доктор медицинских наук, профессор Владимир Богославский стал первым главным хирургом Донецкой области. В этом же году он впервые в Донбассе провёл черезгрудинную резекцию пищевода и желудка у больного, страдавшего онкологией. Вскоре медика пригласили на работу в московский Институт сердечно-сосудистой хирургии. Спустя год хирург был награждён орденом Ленина. В 1950 году Богославского-отца избирают депутатом Верховного Совета СССР.
С января 1951 года его сын, Ростислав Богославский, защитивший к тому времени кандидатскую диссертацию, работал в хирургической клинике II Московского медицинского института под руководством академика А. Н. Бакулева.
Александр Николаевич Бакулев — академик АН СССР, один из основоположников сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии в Советском Союзе, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
15 марта 1953 года Ростислав Богославский защитил докторскую диссертацию на тему «Хирургическое лечение слипчивого перикардита». А на следующий день его отец Владимир Богославский во время сессии Верховного Совета умер от сердечного приступа. Сегодня имя Владимира Матвеевича носит клиника госпитальной хирургии № 1 Донецкого медицинского института.
Ростислав Богославский
После смерти отца Ростислав Владимирович вернулся в Сталино, чтобы продолжить начатое Владимиром Матвеевичем дело: в ноябре 1953 года Богославский-сын был избран заведующим клиникой госпитальной хирургии Медицинского института города. При нём клиника приобрела значение республиканского научного и медицинского центра. Там впервые выполнили операции на сердце и удаление лёгкого по поводу нагноительных процессов, а также внедрили в практику эндотрахиальный наркоз.
Всего за годы научной деятельности Богославский-младший опубликовал около 150 научных работ, а монография «Слипчивый перикардит» была награждена премией имени С. И. Спасокукоцкого. В 1966 году медик выступил на Конгрессе хирургов ГДР с докладом о хирургическом лечении бронхиальной астмы.
Стараниями Ростислава Богославского был создан Донецкий ожоговый центр (ныне — Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака). Младший Богославский инициировал также создание в 1962 году факультета усовершенствования врачей. Занимался разработкой вопросов диагностики и лечения заболеваний венозной системы.
Ростислав Богославский был депутатом нескольких созывов Донецкого областного Совета депутатов трудящихся, а также был членом Международной ассоциации хирургов, Правления Всесоюзного общества хирургов и проблемной комиссии по ожогам при Министерстве здравоохранения СССР.
В 1969 году Богославскому-сыну присвоили звание «Заслуженный деятель науки», его имя вносят в книгу трудовой славы Донецкой области. 16 октября 1971 года сердце выдающегося хирурга перестало биться.
Дело живёт
Медицинскую династию Богославских продолжили две дочери Ростислава Владимировича: Светлана Ростиславовна Богославская трудилась ассистентом кафедры госпитальной хирургии (к сожалению, она не дожила до наших дней) и Антонина Ростиславовна, которая и по сей день трудится гинекологом в одной из частных клиник Донецка.
Однако славное дело талантливых хирургов живёт не только в кровных родственниках талантливых хирургов, но и в их многочисленных последователях — сотрудниках учреждений, открытых по инициативе Владимира и Ростислава Богославских. А работа Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака, созданного при их активном участии, позволяет Донецку и в условиях крайне непростой современности оставаться в контексте последних достижений российской и мировой медицины, а также искать новые методы хирургического лечения самых сложных травм.