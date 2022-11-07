Первый заместитель главы Горноуральского округа Александр Гудач уехал в зону СВО

По словам инсайдеров, Александр Гудач уехал в составе добровольческой группы для охраны внутреннего порядка на присоединенных территориях. Ранее первый замглавы ГГО служил в ОМОНе.
В приемной администрации ГГО журналисту редакции данные сведения не опровергли, сообщив, что информацией об отбытии Александра Гудача в зону СВО не располагают.
Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации в России. По словам президента РФ Владимира Путина, на военную службу призвали 318 тысяч человек. Помимо резервистов, в это число вошли и добровольцы.