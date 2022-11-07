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Первый заместитель главы Горноуральского округа Александр Гудач уехал в зону СВО

Сегодня, 06:57
Сайт администрации ГГО
Замглавы Горноуральского городского округа Александр Гудач отбыл в зону специальной военной операции. Информацию подтверждают источники TagilCity.ru.

По словам инсайдеров, Александр Гудач уехал в составе добровольческой группы для охраны внутреннего порядка на присоединенных территориях. Ранее первый замглавы ГГО служил в ОМОНе.

В приемной администрации ГГО журналисту редакции данные сведения не опровергли, сообщив, что информацией об отбытии Александра Гудача в зону СВО не располагают.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации в России. По словам президента РФ Владимира Путина, на военную службу призвали 318 тысяч человек. Помимо резервистов, в это число вошли и добровольцы.

Число мобилизованных в ВС России превысило 300 тысяч человек
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#Общество#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#ГГО и пригород#Александр Гудач#СВО#Омон#Заместитель#Анна Григорьева
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