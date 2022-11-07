Победителей литературного конкурса «Серая Шейка» наградили в Нижнем Тагиле

Итоги подвели в день рождения писателя – 6 ноября – в Нижнетагильском драматическом театре. Об этом сообщает Центральная городская библиотека.
Сперва с приветственным словом выступил заместитель мэра города Вячеслав Горячкин. Он рассказал, что в конкурсе поучаствовало 579 человек, они продемонстрировали 987 работ. Участвовали люди из разных стран.
На церемонии подведения итогов победителей также поприветствовал гость – родственник Мамина-Сибиряка Иван Югов.
Самым активно пользовавшимся спросом конкурсным направлением стало «Литературное творчество». 170 участников прислали свыше 220 рассказов, сказок, эссе, стихов. Победил ученик 9 класса школы №18 Никита Волохин. Он написал рассказ под названием «Светик», который впечатлил членов жюри.
Также была популярна детская номинация - «Художественное творчество». В ней поучаствовало 147 человек. Победила Ольга Павленко из ДНР с рисунком к рассказу «Приемыш».
В номинации «Медиатворчество» лучшим признали Даниила Харитонова из одного из колледжей Нижнего Тагила.
Среди других победителей - Надежда Шемякина из Московской области со стихами, житель Нижнего Тагила Александр Смирнов с очерком.
Приз зрительских симпатий достался Ивану Ломакину, приз зрительского голосования - Анне Тиенар, а гран-при получила студентка из Нижнего Тагила Анастасия Исакова за свое литературное произведение. Подарок со сцены ей вручил создатель конкурса Юрий Исупов.