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Победителей литературного конкурса «Серая Шейка» наградили в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:08
Фото: Центральная городская библиотека

В Нижнем Тагиле наградили победителей литературного конкурса «Серая Шейка»

В Центральной городской библиотеке состоялся XVII городской открытый конкурс литературного творчества «Серая Шейка». Конкурсные мероприятия были проведены в честь объявленного года Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Итоги подвели в день рождения писателя – 6 ноября – в Нижнетагильском драматическом театре. Об этом сообщает Центральная городская библиотека.

Сперва с приветственным словом выступил заместитель мэра города Вячеслав Горячкин. Он рассказал, что в конкурсе поучаствовало 579 человек, они продемонстрировали 987 работ. Участвовали люди из разных стран.

На церемонии подведения итогов победителей также поприветствовал гость – родственник Мамина-Сибиряка Иван Югов.

Победители прошлого годаПобедители прошлого года
церемония награжденияцеремония награждения
зрители наблюдают за действием на сценезрители наблюдают за действием на сцене
Победители прошлого года
Фото: Центральная городская библиотека

Самым активно пользовавшимся спросом конкурсным направлением стало «Литературное творчество». 170 участников прислали свыше 220 рассказов, сказок, эссе, стихов. Победил ученик 9 класса школы №18 Никита Волохин. Он написал рассказ под названием «Светик», который впечатлил членов жюри.

Также была популярна детская номинация - «Художественное творчество». В ней поучаствовало 147 человек. Победила Ольга Павленко из ДНР с рисунком к рассказу «Приемыш».

В номинации «Медиатворчество» лучшим признали Даниила Харитонова из одного из колледжей Нижнего Тагила.

Среди других победителей - Надежда Шемякина из Московской области со стихами, житель Нижнего Тагила Александр Смирнов с очерком.

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Приз зрительских симпатий достался Ивану Ломакину, приз зрительского голосования - Анне Тиенар, а гран-при получила студентка из Нижнего Тагила Анастасия Исакова за свое литературное произведение. Подарок со сцены ей вручил создатель конкурса Юрий Исупов.

#Общество#Елена Озерова#Нижний Тагил#Библиотека#Конкурс#Дети#Номинации
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