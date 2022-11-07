Полеты Ижевск-Екатеринбург-Ижевск возобновились

Отправка самолетов в столицу Свердловской области стала доступна благодаря обновлению флота авиакомпании. Теперь летать из Ижевска в Екатеринбург можно каждую пятницу и воскресенье. Также рейсы будут осуществляться в Москву и Сочи.
Последний борт из столицы Удмуртии направится в центральный город Урала 31 декабря, сообщает издание Удм.инфо.
Ранее пассажиры не смогли вылететь из Екатеринбурга в Иркутск из-за аварии с участием самолета «Уральской авиакомпании». Свердловчане и гости региона застряли в Кольцово, а после отправились в Новосибирск. Люди были недовольны: они ждали трансфера, а представители авиакомпании S7 сообщили о невозможности отправки самолета.