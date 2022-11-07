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Поменяли вектор поиска: волонтеры четвертую неделю ищут пенсионерку из Новоасбеста

Сегодня, 05:36
Фото: 1MI

Пенсионерку из Новоасбеста ищут четвертую неделю

Поисковики из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области не планируют массовый выход на территорию, где потерялась пенсионерка из Новоасбеста. Сейчас родные пропавшей Веры Сарсадских ищут родственницу в приютах и близлежащих деревнях.

Опытный экипаж в три-четыре человека продолжает отрабатывать территорию: 

Сейчас у нас идет стадия информационного поиска. Массового выхода на территорию больше не планируется. Никаких новых данных по возможному местонахождению у нас пока нет. Как только появится, будем сообщать, — сообщили TagilCity.ru в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
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Поиски на местности до сих пор не дали результатов. По словам Анны Сарсадских, внучки потерявшейся пенсионерки, 90% территории было проверено не по одному разу. 

Пока предположение, что она в лесу, не дало никаких результатов. Понятно, что мы заглянули не под каждый кустик — территория ведь большая. Казалось бы, всё проверено, некоторые места на несколько раз. Помимо поисковых отрядов мы встречали местных жителей, которые поодиночке ходят и, по их словам, ищут бабушку. Столько неравнодушных, такая благодарность людям — поисковым отрядам, полиции. Дедушка работал в Горгазе, оттуда сотрудники приезжали, людей действительно было много, — отметила Анна.

Анна сообщила, что добровольцы проверяли заброшенные дома, сейчас ищут пропавшую в близлежащих деревнях, а также не теряют надежды найти её, возможно, в социальных приютах.

Полиция проверяла и больницы, вчера нам сказали про приюты. Мы рады любым предположениям, где человек может быть. Мы будем обзванивать все приюты, телефоны которых найдем в интернете, также просим сообщить о каких-то ещё малоизвестных учреждениях. Ещё хотим проверить близлежащие деревни, постучаться в каждый дом и спросить, не видели ли бабушку.
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Напомним, Вера Васильевна Сарсадских пропала 18 октября в посёлке Новоасбест. В тот день она пошла гулять, но ближе к вечеру позвонила близким и сообщила, что потерялась. Родственники позвонили по номеру 112, поиски начали полиция и МЧС, вскоре присоединилось и добровольцы. 

#Юлия Степанова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Пропал человек#Пропал#Пенсионер#Новоасбест#Эксклюзив
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