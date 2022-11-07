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«Пособие одинокой 1305 рублей!»: Прокуратура проверит права матери-одиночки из Тагила

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле прокуратура проверит соблюдение прав нуждающейся матери-одиночки

Прокуратура Свердловской области поручила проверить соблюдение прав матери-одиночки из Нижнего Тагила, вынужденной продавать талоны на бесплатное детское молоко.

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила изучит историю Виктории, опубликованную TagilCity.ru. В общении с редакцией женщина заявила, что ей — матери-одиночке — кроме декретных денег выплачивают пособие всего 1305 рублей.

Лучше бы задали вопрос городу: почему пособие одинокой 1305 рублей! Как жить: с работы 8000 и 1305 одинокая, — рассказала Виктория, общаясь с изданием.

Прокуроры опросят жительницу Нижнего Тагила, изучат вопрос, вероятно организуют выезд и выяснят, соблюдаются ли гражданские права тагильчанки.

Ранее TagilCity.ru рассказал об одинокой матери, которая продает талоны на молочную кухню: ребёнок не питается продуктами из государственного набора, а денег на жизнь не хватает.

Нужда и неудобство: тагильчанка продает талоны на бесплатное детское молоко
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#Анна Варнакина#Общество#Эксклюзив#Мать-одиночка#Деньги#Социальная поддержка#Прокуратура#Нижний Тагил
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