«Пособие одинокой 1305 рублей!»: Прокуратура проверит права матери-одиночки из Тагила

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила изучит историю Виктории, опубликованную TagilCity.ru. В общении с редакцией женщина заявила, что ей — матери-одиночке — кроме декретных денег выплачивают пособие всего 1305 рублей.
Лучше бы задали вопрос городу: почему пособие одинокой 1305 рублей! Как жить: с работы 8000 и 1305 одинокая, — рассказала Виктория, общаясь с изданием.
Прокуроры опросят жительницу Нижнего Тагила, изучат вопрос, вероятно организуют выезд и выяснят, соблюдаются ли гражданские права тагильчанки.
Ранее TagilCity.ru рассказал об одинокой матери, которая продает талоны на молочную кухню: ребёнок не питается продуктами из государственного набора, а денег на жизнь не хватает.