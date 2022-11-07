Расчлененные косули обнаружены в лесу Невьянского городского округа

Останки косуль обнаружены в лесу Невьянского городского округа

На Серовском тракте в 27 километрах от Невьянска были найдены останки расчленённых животных. По словам очевидцев, речь идёт о десятке убитых косуль. В Союзе охотников и рыболовов Свердловской области о случившемся знают и проводят проверку.