Расчлененные косули обнаружены в лесу Невьянского городского округа

На видео с места происшествия, которое опубликовала в соцсетях свердловчанка Наталья, можно увидеть мешки, набитые телами убитых животных, а также раскиданные по окрестностям останки.
По всей видимости, часть мешков была распотрошена. По цвету крови, предположил оператор, можно догадаться, что останки были выброшены недавно (на момент видеосъемки 3 ноября).
В РОО «Союз охотников и рыболовов» в курсе случившегося на Серовском тракте, заверили TagilCity.ru. Сегодня, 7 ноября, в организации состоится собрание, где в том числе будут обсуждать случившееся.
Подробности проверки и план действий будут известны позднее.