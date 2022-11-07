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Расчлененные косули обнаружены в лесу Невьянского городского округа

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI

Останки косуль обнаружены в лесу Невьянского городского округа

На Серовском тракте в 27 километрах от Невьянска были найдены останки расчленённых животных. По словам очевидцев, речь идёт о десятке убитых косуль. В Союзе охотников и рыболовов Свердловской области о случившемся знают и проводят проверку.

На видео с места происшествия, которое опубликовала в соцсетях свердловчанка Наталья, можно увидеть мешки, набитые телами убитых животных, а также раскиданные по окрестностям останки.

По всей видимости, часть мешков была распотрошена. По цвету крови, предположил оператор, можно догадаться, что останки были выброшены недавно (на момент видеосъемки 3 ноября).

Останки косульОстанки косуль
Животные расчленены и раскиданыЖивотные расчленены и раскиданы
Свалка останков появилась совсем недавноСвалка останков появилась совсем недавно
Не менее десятка выпотрошенных животныхНе менее десятка выпотрошенных животных
Место, где были найдены расчлененные тела животныхМесто, где были найдены расчлененные тела животных
Останки косуль
Фото: Скрин с видео с личной страницы ВКонтакте Наталии

В РОО «Союз охотников и рыболовов» в курсе случившегося на Серовском тракте, заверили TagilCity.ru. Сегодня, 7 ноября, в организации состоится собрание, где в том числе будут обсуждать случившееся. 

Подробности проверки и план действий будут известны позднее. 

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#Юлия Степанова#Общество#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область#Невьянск#Убийство#Животное#Охота#Браконьеры
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