Разделали и выкинули: шкуры косуль на Серовском тракте оставили охотники

Всего на месте было обнаружено 7 шкур сибирской косули. Мяса в них не было, а это значит, что убитые животные были разделаны заранее, а их останки погружены в мешки, рассказал TagilCity.ru Юрий Бузунов, специалист департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.
Вероятно, охотники не стали беспокоиться о грамотной утилизации и решили избавиться от лишнего груза по дороге домой. По правилам, нужно разделать и утилизировать добычу в специальном оборудованном пункте.
Охота открыта с 1 октября. На Невьянский район выдается 7-10 лицензий на косулю. В соседних областях квот тысячи. Люди просто после охоты мимо проезжали, нагадили. Вероятно, Курган-Челябинск или Камышлов-Богданович, там большая численность косули, — пояснили TagilCity.ru Юрий Бузунов.
По словам специалиста, виновных не найти, так как трасса достаточно протяжённая. По правилам, охота ведётся в присутствии егеря. В случае, когда животное добывается, лицензия сразу закрывается, пояснили в департаменте.