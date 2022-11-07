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Разделали и выкинули: шкуры косуль на Серовском тракте оставили охотники

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
Останки животных на Серовском тракте в 27 километрах от Невьянска были оставлены недобросовестными охотниками.

Всего на месте было обнаружено 7 шкур сибирской косули. Мяса в них не было, а это значит, что убитые животные были разделаны заранее, а их останки погружены в мешки, рассказал TagilCity.ru Юрий Бузунов, специалист департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Вероятно, охотники не стали беспокоиться о грамотной утилизации и решили избавиться от лишнего груза по дороге домой. По правилам, нужно разделать и утилизировать добычу в специальном оборудованном пункте.

Охота открыта с 1 октября. На Невьянский район выдается 7-10 лицензий на косулю. В соседних областях квот тысячи. Люди просто после охоты мимо проезжали, нагадили. Вероятно, Курган-Челябинск или Камышлов-Богданович, там  большая численность косули, — пояснили TagilCity.ru Юрий Бузунов.

По словам специалиста, виновных не найти, так как трасса достаточно протяжённая. По правилам, охота ведётся в присутствии егеря. В случае, когда животное добывается, лицензия сразу закрывается, пояснили в департаменте. 

Расчлененные косули обнаружены в лесу Невьянского городского округа
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#Юлия Степанова#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Охота#Животное#Убийство
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