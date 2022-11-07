Разделали и выкинули: шкуры косуль на Серовском тракте оставили охотники

Всего на месте было обнаружено 7 шкур сибирской косули. Мяса в них не было, а это значит, что убитые животные были разделаны заранее, а их останки погружены в мешки, рассказал TagilCity.ru Юрий Бузунов, специалист департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.