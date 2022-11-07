Соцзащита потребовала от екатеринбурженки вернуть детские пособия на 356 тысяч рублей

Ведомство захотело взыскать с многодетной семьи лишнюю оплаченную сумму пособий. Об этом сообщает пресс-служба свердловского областного суда.
Местная жительница Ольга обратилась управление соцполитики осенью два года назад. Она попросила назначить ей выплату, так как она является многодетной матерью с низким доходом. Её заявление приняли. Управлением было принято решение о назначении выплаты, семья имела на это право.
Потом, в 2021-м году, учреждением был сделан запрос в налоговую управление обратилось в налоговую службу. Из выписки следовало, что глава семьи в 2020-м году, когда женщина обратилась за пособием, получал зарплату, превышающую среднедушевую по региону. Управление посчитало, что женщина скрыла эту информацию и из-за этого пособие ей переплатили. Далее сотрудники учреждения посчитали и потребовали вернуть 356 332 рублей.
Отдавать деньги екатеринбурженка не захотела. Тогда сотрудники соцзащиты пришли с иском в Чкаловский районный суд. С Ольги там требовали возврата 356 332 рублей, а также почтовые расходы в размере 258 рублей. Но такое требование суд не удовлетворил.
Чкаловский суд встал на сторону женщины и отказал в удовлетворении требований. Тогда Управление соцполитики обжаловало решение в Свердловском областном суде. Но и там решили, что ответчик не был предупрежден о случаях, когда ему требуется сообщать об изменениях в доходах. Поэтому решение оставили без изменений.