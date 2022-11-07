Соцзащита потребовала от екатеринбурженки вернуть детские пособия на 356 тысяч рублей

Потом, в 2021-м году, учреждением был сделан запрос в налоговую управление обратилось в налоговую службу. Из выписки следовало, что глава семьи в 2020-м году, когда женщина обратилась за пособием, получал зарплату, превышающую среднедушевую по региону. Управление посчитало, что женщина скрыла эту информацию и из-за этого пособие ей переплатили. Далее сотрудники учреждения посчитали и потребовали вернуть 356 332 рублей.