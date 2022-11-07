Ученые УрФО рассказали, когда закончится пандемия COVID-19

Сегодня в стране каждый день отмечают от 6 до 7 тысяч заболевших, но COVID-19 проходит легко для большинства пациентов (90% людей). Часто людям не делают ПЦР-тест из-за симптоматики, а в больничной карте пишут «острое респираторное заболевание», пишет ЕАН.