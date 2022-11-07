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Ученые УрФО рассказали, когда закончится пандемия COVID-19

Сегодня, 14:51
Фото: 1MI

Жителям Свердловской области рассказали об окончании пандемии COVID-19

Научрук из Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев и другие врачи рассказали, что пандемия коронавируса может закончиться уже к лету следующего года.

Большинство экспертов России и зарубежья считают, что пандемия коронавируса не закончится в 2023-ем, но постепенно сойдет на «нет». Следующий год покажет, станет ли штамм «омикрон» сезонным респираторным заболеванием.

Сегодня в стране каждый день отмечают от 6 до 7 тысяч заболевших, но COVID-19 проходит легко для большинства пациентов (90% людей). Часто людям не делают ПЦР-тест из-за симптоматики, а в больничной карте пишут «острое респираторное заболевание», пишет ЕАН.

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Также ученые отмечают, что перенесшие коронавирус свердловчане становятся более восприимчивыми к другим видам болезней: например, к сахарному диабету, аутоиммунному тиреоидиту, онкологиям и прочим инфекциям.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Новости УрФО#Общество#Медицина#Врачи#COVID-19#Ученые
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