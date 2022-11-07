В Свердловской области на время перестанут работать телевизоры и завоют сирены

Произойдет это во вторник, 8 ноября. Связаны изменения с проведением проверки системы оповещения, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
Отмечается, что техническая проверка ожидается на всей территории региона. По телевизору, вместо привычной картинки, на некоторое время свердловчане увидят текстовые сообщения, отметил глава свердловского филиала РТРС Сергей Павлов.
Все это случится всего на одну минуту в период с 10:43 до 10:44.
Напомним, что ранее систему оповещения населения хотели проверить в прошлом месяце. Но позднее передумали проводить это техническое действие. Ранее систему проверяли 22 июня.