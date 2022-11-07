В Тагиле продают здания Женской консультации и «Седьмой каменной» на Вагонке

Еще один объект, выставленный на торги, — здание бывшей «Седьмой каменной» больницы на улице Орджоникидзе, 27. За него продавцы просят минимум 22,2 миллиона рублей с первоначальным взносом в размере 2,2 миллиона рублей. Общая площадь шестиэтажной постройки и подвальных помещений - более шести тысяч квадратных метров. Помещения требуют ремонта, однако локация и архитектурные особенности здания могут подойти для торгового центра или гостиницы, отметил представитель Городской больницы №1.