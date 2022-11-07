В Тагиле продают здания Женской консультации и «Седьмой каменной» на Вагонке

Горбольница № 1 решила подать сразу два пустующих здания структурных подразделений. На торги выставлены бывшая Женская консультация на улице Коминтерна, 33/Орджоникидзе, 34 и заброшенный стационар на улице Орджоникидзе, 27, который известен среди тагильчан как «Седьмая каменная» больница.
Общая площадь трехэтажного здания с цокольным этажом на улице Коминтерна составляет 4098,5 квадратных метров. Начальная стоимость объекта 1949 года постройки — 15,03 миллиона рублей. Участники торгов с каждым шагом аукциона должны предложить большую стоимость, а также оставить задаток в размере 1,5 млн рублей.
Еще один объект, выставленный на торги, — здание бывшей «Седьмой каменной» больницы на улице Орджоникидзе, 27. За него продавцы просят минимум 22,2 миллиона рублей с первоначальным взносом в размере 2,2 миллиона рублей. Общая площадь шестиэтажной постройки и подвальных помещений - более шести тысяч квадратных метров. Помещения требуют ремонта, однако локация и архитектурные особенности здания могут подойти для торгового центра или гостиницы, отметил представитель Городской больницы №1.
Напомним, в Нижнем Тагиле выставили на продажу Центральный рынок на улице Газетной, 97а. За торговый комплекс владелец просит 340 миллионов рублей.