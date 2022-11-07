Вагон поезда загорелся на вокзале в Серове

Ранее в деревне Марийский Усть-Маш восьмиклассник из Екатеринбурга Алексей Николаев спас людей из пожара. До приезда спасателей молодой человек носил воду из реки для тушения огня. Со слов мальчика, причиной возгорания стало замыкание проводки: искра распространилась по сухой траве до жилых домов.