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Вагон поезда загорелся на вокзале в Серове

Сегодня, 04:44
Фото: 1MI

В Серове на вокзале загорелся вагон поезда

Специализированный диагностический вагон поезда загорелся на железнодорожном вокзале по улице Черняховского в Серове 6 ноября.
Пожар начался в 19:49Пожар начался в 19:49
Для ликвидации прибыли сотрудники МЧСДля ликвидации прибыли сотрудники МЧС
Вагон тушили до 19:57Вагон тушили до 19:57
Проливка конструкций продолжалась до 20:15Проливка конструкций продолжалась до 20:15
Пожар начался в 19:49
Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)

По данным МЧС, пожар случился в 19:49. У пострадавшей части транспортного средства повреждена обшивка. Последствия пожара зафиксированы на площади в 2 квадратных метра.

Открытое горение пожарные ликвидировали в 19:57 по уральскому времени. Проливка закончилась в 20:15, сообщает «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

Людей из пожара спас школьник из Екатеринбурга
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Ранее в деревне Марийский Усть-Маш восьмиклассник из Екатеринбурга Алексей Николаев спас людей из пожара. До приезда спасателей молодой человек носил воду из реки для тушения огня. Со слов мальчика, причиной возгорания стало замыкание проводки: искра распространилась по сухой траве до жилых домов.

#Анна Варнакина#Происшествия#Серов#Поезд#Пожар#Огонь
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