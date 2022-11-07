За убийство водителя пятилетней давности екатеринбуржцу грозит до 15 лет тюрьмы

37-летнему безработному и ранее судимому жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение по статье за убийство. По данным следствия в ночное время суток 2 июня 2017 года обвиняемый находился в автомобиле на улице Чистая в Екатеринбурге. Он поссорился с водителем, и в какой-то момент накинулся на него с ножом. Пострадавший скончался на месте.
После произошедшего обвиняемый сбежал. Его причастность к преступлению была установлена в январе 2022 года, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. Там уточнили, что при осмотре места происшествия была найдена кровь, но, как оказалось, потерпевшему она не принадлежит. Специалисты выделили генетический профиль и внесли его в федеральную базу. В результате совпадение было обнаружено.
Оказалось, что мужчина находится в одной из колоний на севере Свердловской области за преступление в отношении знакомой. Обвиняемый находился под стражей.
Несмотря на то, что свою вину фигурант так и не признал, тем не менее следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу, — уточнили в региональном СК.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, когда тело мужчины было обнаружено. Вместе с ним был найден и автомобиль Suzuki. Задержать злоумышленника по «горячим следам» не удалось. Однако все эти годы работа над делом не прекращалась.
Горелых уточнил, что обвиняемый уже осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. В начале февраля 2022 года он вышел из исправительного учреждения, но снова был задержан уже по обвинению в убийстве. Предполагается, что причиной убийства мог стать дорожный конфликт, завершившийся смертью пострадавшего из-за несдержанности эмоций обвиняемого.