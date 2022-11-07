За убийство водителя пятилетней давности екатеринбуржцу грозит до 15 лет тюрьмы

После произошедшего обвиняемый сбежал. Его причастность к преступлению была установлена в январе 2022 года, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. Там уточнили, что при осмотре места происшествия была найдена кровь, но, как оказалось, потерпевшему она не принадлежит. Специалисты выделили генетический профиль и внесли его в федеральную базу. В результате совпадение было обнаружено.