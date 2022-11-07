Здание банкрота «Тагилбанка» в центре Нижнего Тагила продано за полцены

Он предложил цену на здание в 7,7 миллиона рублей, которая была не ниже начальной стоимости продажи имущества «Тагилбанка», установленной для определенного периода проведения торгов. Так, к 24 октября 2022 года изначальная цена лота снизилась с 14,3 миллиона до 7,4 миллиона рублей.