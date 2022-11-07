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Здание банкрота «Тагилбанка» в центре Нижнего Тагила продано за полцены

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
Здание на проспекте Ленина, 7 в Нижнем Тагиле, ранее принадлежащее банкроту «Тагилбанку», продано на торгах за 7,7 миллиона рублей. Начальная цена лота составляла 14,3 миллиона рублей.

Определен победитель, который выкупил помещения на первом и втором этажах здания на проспекте Ленина, 7. На аукцион поступила только одна заявка от индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по месту жительства в Нижнем Тагиле.

Он предложил цену на здание в 7,7 миллиона рублей, которая была не ниже начальной стоимости продажи имущества «Тагилбанка», установленной для определенного периода проведения торгов. Так, к 24 октября 2022 года изначальная цена лота снизилась с 14,3 миллиона до 7,4 миллиона рублей.

Теперь в собственность ИП перейдут нежилые помещения площадью 732 квадратных метра и земельный участок площадью 852 квадратных метра.

Здание банкрота «Тагилбанка» на проспекте Ленина продается за 14,3 млн
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Напомним, «Тагилбанк» банкротится с 2018 года. Тогда Центробанк отозвал лицензию у финансовой организации за неэффективную деятельность. В отношении директора Алексея Чеканова за махинации было возбуждено уголовное дело, однако ему удалось избежать тюремного срока, а также обжаловать назначенный штраф.

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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Тагилбанк#Проспект Ленина#Торги#ИП#Аукцион#Спарк
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