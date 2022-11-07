Здание банкрота «Тагилбанка» в центре Нижнего Тагила продано за полцены

Определен победитель, который выкупил помещения на первом и втором этажах здания на проспекте Ленина, 7. На аукцион поступила только одна заявка от индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по месту жительства в Нижнем Тагиле.
Он предложил цену на здание в 7,7 миллиона рублей, которая была не ниже начальной стоимости продажи имущества «Тагилбанка», установленной для определенного периода проведения торгов. Так, к 24 октября 2022 года изначальная цена лота снизилась с 14,3 миллиона до 7,4 миллиона рублей.
Теперь в собственность ИП перейдут нежилые помещения площадью 732 квадратных метра и земельный участок площадью 852 квадратных метра.
Напомним, «Тагилбанк» банкротится с 2018 года. Тогда Центробанк отозвал лицензию у финансовой организации за неэффективную деятельность. В отношении директора Алексея Чеканова за махинации было возбуждено уголовное дело, однако ему удалось избежать тюремного срока, а также обжаловать назначенный штраф.