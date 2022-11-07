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Женщина плюнула в скорую помощь из-за парковки в Екатеринбурге

Сегодня, 03:22
Фото: 1MI

В Екатеринбурге женщина устроила конфликт с водителем скорой помощи из-за парковки

Водитель скорой помощи приехал на вызов и припарковался на тротуаре. Местная жительница устроила скандал: обругала мужчину и, вероятно, плюнула в медицинский автомобиль. Инцидент случился на улице Малышева, 79 в Екатеринбурге.

Мужчина объяснил, что пешеходная зона — единственное место, где можно было остановиться. Причиной тому стали ворота, окружающие двор с двух сторон.

Инициатор потасовки объясняла свои действия тем, что ей якобы негде пройти. При этом во двор проезжали машины, сообщил водитель «скорой» изданию Е1.

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Инцидент попал на камеру видеорегистратора автомобиля медработников.

В Первоуральске мобилизован замглавврача скорой помощи
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Ранее стало известно, что заместитель главного врача скорой помощи в Первоуральске был мобилизован. Вячеслав Федоров рассказал, что получение повестки не стало для него неожиданностью.

#Анна Варнакина#Скорая помощь#Ссора#Конфликт#Екатеринбург#Происшествия
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