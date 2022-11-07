Женщина плюнула в скорую помощь из-за парковки в Екатеринбурге

Мужчина объяснил, что пешеходная зона — единственное место, где можно было остановиться. Причиной тому стали ворота, окружающие двор с двух сторон.
Инициатор потасовки объясняла свои действия тем, что ей якобы негде пройти. При этом во двор проезжали машины, сообщил водитель «скорой» изданию Е1.
Инцидент попал на камеру видеорегистратора автомобиля медработников.
Ранее стало известно, что заместитель главного врача скорой помощи в Первоуральске был мобилизован. Вячеслав Федоров рассказал, что получение повестки не стало для него неожиданностью.