Женщина плюнула в скорую помощь из-за парковки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщина устроила конфликт с водителем скорой помощи из-за парковки

Водитель скорой помощи приехал на вызов и припарковался на тротуаре. Местная жительница устроила скандал: обругала мужчину и, вероятно, плюнула в медицинский автомобиль. Инцидент случился на улице Малышева, 79 в Екатеринбурге.