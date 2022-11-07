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Житель Асбеста арестован за гибель 13 человек в пожаре в Костроме

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI
Житель Асбеста до 5 января заключен под стражу после ЧП с гибелью 13 человек в клубе «Полигон» в Костроме. Военнослужащий запустил там фейерверк.

23-летнему Станиславу Ионкину из Асбеста предъявили обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Ярославского военного суда. По данной статье юноша может провести в тюрьме до четырех лет.

Напомним, что Станислав обвиняется в гибели 13 жителей в костромском клубе под названием «Полигон». Следователи утверждают, что житель Асбеста запустил там фейерверк. 

Помимо свердловчанина, за решетку отправили главу ООО «Империя» Наталью Беленогову. Она была ответственна за работу данного клуба.

Следствие полагает, что женщина не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности в помещении.

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Напомним, что во время воспламенения в клубе упала крыша. Люди просто не успели выбраться из рушившегося здания. Изначально сообщалось, что пожар возник после массовой драки. Предварительно известно, что юноша из Асбеста выстрелил из ракетницы и скрылся с места ЧП, но его оперативно разыскали.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Фейерверк#Военный#Кострома#Клуб#Погибшие
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