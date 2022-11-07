Житель Асбеста арестован за гибель 13 человек в пожаре в Костроме

Напомним, что во время воспламенения в клубе упала крыша. Люди просто не успели выбраться из рушившегося здания. Изначально сообщалось, что пожар возник после массовой драки. Предварительно известно, что юноша из Асбеста выстрелил из ракетницы и скрылся с места ЧП, но его оперативно разыскали.