Житель Тагила из-за Центра занятости не мог получить выплаты по больничному

Выяснилось, что в сентябре прошлого года мужчина получил статус временно безработного в связи с больничным. За это ему должны были назначить пособие на период до июня нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Далее мужчина пришел в Центр занятости, отдал сотрудникам учреждения документы, подтверждающие то, что он болеет и предупредил, что эти сведения ему нужно будет показать еще и работодателю. Однако в Центре документы обратно заболевшему не отдали и ему пришлось обращаться в медицинское учреждение за дубликатами.
После этого тагильчанин написал заявление, адресованное Центру. Там он указывал на важность получения им данных документов. Но он вновь получил отказ.
За копиями документов он обращался в больницу несколько раз. Здесь листки ему выдали только в конце мая нынешнего года.
После этого гражданин смог предъявить их экс-работодателю для выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Однако сроки предоставления данных документов уже были просрочены. Поэтому работнику отказали в выплатах.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что сроки были пропущены не из-за заболевшего мужчины. Прокуратура настаивала на этом в суде. В результате срок для предъявления листков нетрудоспособности был восстановлен.