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Житель Тагила из-за Центра занятости не мог получить выплаты по больничному

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI

Жителю Нижнего Тагила отказали в оплате больничного из-за Центра занятости

Житель Нижнего Тагила пожаловался на нарушение его прав со стороны Нижнетагильского центра занятости. Жалобу гражданин написал в прокуратуру.

Выяснилось, что в сентябре прошлого года мужчина получил статус временно безработного в связи с больничным. За это ему должны были назначить пособие на период до июня нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Далее мужчина пришел в Центр занятости, отдал сотрудникам учреждения документы, подтверждающие то, что он болеет и предупредил, что эти сведения ему нужно будет показать еще и работодателю. Однако в Центре документы обратно заболевшему не отдали и ему пришлось обращаться в медицинское учреждение за дубликатами.

После этого тагильчанин написал заявление, адресованное Центру. Там он указывал на важность получения им данных документов. Но он вновь получил отказ.

За копиями документов он обращался в больницу несколько раз. Здесь листки ему выдали только в конце мая нынешнего года.

После этого гражданин смог предъявить их экс-работодателю для выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Однако сроки предоставления данных документов уже были просрочены. Поэтому работнику отказали в выплатах.

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В ходе прокурорской проверки выяснилось, что сроки были пропущены не из-за заболевшего мужчины. Прокуратура настаивала на этом в суде. В результате срок для предъявления листков нетрудоспособности был восстановлен.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Больничный лист#Нетрудоспособность#Центр занятости#Работник
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