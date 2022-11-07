Житель Тагила из-за Центра занятости не мог получить выплаты по больничному

Далее мужчина пришел в Центр занятости, отдал сотрудникам учреждения документы, подтверждающие то, что он болеет и предупредил, что эти сведения ему нужно будет показать еще и работодателю. Однако в Центре документы обратно заболевшему не отдали и ему пришлось обращаться в медицинское учреждение за дубликатами.